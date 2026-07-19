В США задержали братьев Тейт по запросу Великобритании по делу о сексуальных преступлениях

В США задержали братьев Эндрю и Тристана Тейтов, которых Великобритания разыскивает в рамках уголовного производства по обвинениям в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP News

Детали

Задержали братьев в Майами сотрудники Службы маршалов США в рамках процедуры экстрадиции. Накануне Эндрю Тейт должен был провести турнир по кулачным боям возле спортивного комплекса James L. Knight Center.

Информацию о задержании подтвердили Министерство юстиции США и Королевская прокуратура Великобритании. По данным СМИ, братья должны предстать перед федеральным судом в Майами на следующей неделе.

Британская прокуратура добивается экстрадиции Тейтов в рамках дела, касающегося семи потерпевших. В совокупности братьям предъявлено 59 обвинений, среди которых изнасилование, сексуальное насилие, организация или содействие торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также другие преступления.

Эндрю Тейта, в частности, обвиняют в семи изнасилованиях, трех эпизодах организации или содействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, трех нападениях, повлекших фактический вред здоровью, а также преступлениях, связанных с материалами сексуального характера с участием детей и порнографией.

Тристана Тейта в свою очередь обвиняют в двух изнасилованиях, сексуальном насилии и трех эпизодах организации или содействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

По данным британской стороны, преступления братья совершали с июля 2010 года по август 2017 года.

Отметим, что сами братья Тейт отрицают все обвинения.

Контекст

Параллельно против Тейтов продолжаются уголовные производства в Румынии. Их обвиняют в делах, связанных с торговлей людьми, изнасилованиями и сексуальной эксплуатацией женщин. В июне 2026 года Тристану Тейту также предъявили отдельное обвинение в подстрекательстве к избиению или другим формам насилия.

Ранее Великобритания получила ордера на арест братьев, однако их экстрадицию отложили из-за уголовных процессов в Румынии. После ослабления ограничений на передвижение Тейты покинули страну и начали свободно путешествовать.

В июне 2026 года братья, в частности, посетили Россию, где Эндрю Тейт появился на Петербургском международном экономическом форуме.

Теперь вопрос дальнейшей судьбы братьев будет решать американский суд в рамках экстрадиционной процедуры. До принятия окончательного решения Тейты считаются обвиняемыми, а не осужденными.

Британская полиция расследует новые дела о насилии над детьми после публикации документов Эпштейна