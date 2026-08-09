В Тегеране заявили, что покажут видеозаписи с верховным лидером Хаменеи "среди народа"

По данным иранского информационного агентства, Тегеран в будущем опубликует видеозаписи своего верховного лидера, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Существуют предположения о состоянии здоровья Моджтабы Хаменеи, которого не видели на публике с момента его назначения в марте.

56-летний Хаменеи сменил своего отца, аятоллу Али Хаменеи, убитого в своем тегеранском комплексе в первый день войны с Ираном.

Высокопоставленные иранские источники сообщили, что Хаменеи получил обезображивание лица и другие травмы в результате того же удара 28 февраля.

Однако, как сообщило новостное агентство Mizan, заместитель главы организации "Басидж" Касем Кораиши заявил, что видеозаписи Хаменеи "среди народа и на улицах, а также на встречах с командирами вооруженных сил" будут опубликованы в будущем.

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