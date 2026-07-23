Советник Хаменеи обвинил Трампа в совершении "фатальных ошибок" в конфликте с Ираном
Киев • УНН
Старший военный советник верховного лидера Ирана заявил, что Трамп перешел от роли "безумного" к "отчаявшемуся человеку". Он предупредил, что ответ Ирана на атаки на его инфраструктуру будет жестким и эскалационным.
Мохсен Резаи, старший военный советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, обвинил президента США Дональда Трампа в совершении "фатальных ошибок" в конфликте с Ираном, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Ошибочный президент США, сделав ряд фатальных ошибок, перешел от роли "безумного" к роли "отчаявшегося человека", — заявил Резаи.
Резаи сказал, что "нападение на паломников" в Шаламче, иранском городе, расположенном на границе с Ираком, и угрозы ударов по инфраструктуре — это "не что иное, как признаки отчаяния и беспомощности".
"Ответ Ирана на атаки на его инфраструктуру будет жестким и эскалационным", — добавил он.
Добавим
В среду Трамп предупредил Тегеран, что США "будут бомбить и уничтожать один мост или электростанцию" каждый раз, когда Иран будет атаковать судно, проходящее через Ормузский пролив.
США будут считать Иран ответственным за будущие нападения хуситов в Ормузском проливе - Трамп23.07.26, 15:54 • 1872 просмотра