США будут считать Иран ответственным за будущие нападения хуситов в Ормузском проливе - Трамп
Киев • УНН
Президент США предупредил о серьезном военном наказании Ирана за будущие нападения хуситов. Хуситы взяли на себя ответственность за атаки на саудовские нефтяные танкеры.
Президент Дональд Трамп заявил сегодня, что Соединенные Штаты привлекут Иран к ответственности за любые будущие атаки хуситов, поддерживаемых Ираном в Ормузском проливе, предупредив о "серьезном военном наказании", если группировка снова атакует суда, передает УНН со ссылкой на CNN.
Предупреждение Трампа прозвучало после того, как поддерживаемые Ираном хуситы из Йемена взяли на себя ответственность за нападения на два саудовских нефтяных танкера в Красном море, через несколько дней после объявления военно-морской блокады саудовских судов.
"(Если) они сделают это снова, США привлекут Иран к ответственности, поскольку хуситы являются марионетками и/или ставленниками Ирана... будет применено серьезное военное наказание", - сказал он.
Сообщения о нападениях привели к тому, что мировые цены на нефть превысили 98 долларов за баррель.
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