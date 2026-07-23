США перебрасывают дополнительные силы на Ближний Восток из-за угрозы конфликта с Ираном - WP

США наращивают переброску войск, медиков и вооружения на Ближний Восток из-за возможного обострения конфликта с Ираном. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Детали

По данным систем отслеживания полетов и американских чиновников, на прошлой неделе в регион с американских баз были переброшены подразделения специального назначения. По словам одного из чиновников, эскадрильи истребителей развернуты по всему Ближнему Востоку, а бомбардировщики на базах в США и Великобритании находятся в состоянии повышенной боевой готовности для активизации операций.

Кроме того, по словам другого чиновника, в последние дни в Региональный медицинский центр Ландштуль в Германии прибыло более 150 медиков. Эта больница является основным местом лечения военнослужащих, раненых в боях на Ближнем Востоке, говорится в публикации.

Увеличение численности войск также может быть направлено на то, чтобы предоставить Трампу больше возможностей для борьбы с йеменскими боевиками-хуситами, которые на этой неделе угрожали ввести морскую блокаду Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что "позаботится об этом", если хуситы атакуют корабли в Красном море.

Напомним

Йеменские хуситы заявляют об атаке на два саудовских нефтяных танкера в Красном море, в то время как США провели 12-ю ночь подряд ударов по Ирану.