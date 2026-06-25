Билл Гейтс заявил Конгрессу США, что Эпштейн мог пытаться использовать его личную жизнь для шантажа

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс во время закрытых показаний в Комитете по надзору Палаты представителей США заявил, что финансист Джеффри Эпштейн, вероятно, рассматривал возможность шантажа через информацию о его личной жизни. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

По данным издания, во время допроса Гейтс заявил, что Эпштейн мог использовать сведения о его внебрачных отношениях как рычаг влияния. В то же время бизнесмен подчеркнул, что никаких попыток успешного шантажа не было.

Гейтс опроверг другие обвинения

Во время показаний Гейтс также опроверг любую причастность к сексуальным преступлениям Эпштейна и заявил, что их встречи были связаны преимущественно с обсуждением благотворительных проектов. По его словам, он прекратил контакты с Эпштейном в 2014 году.

Похоже, что размышления господина Эпштейна двигались в этом направлении – сказал Гейтс, комментируя возможность шантажа.

Билл Гейтс заявил в Конгрессе, что не видел доказательств преступлений Эпштейна