Билл Гейтс заявил Конгрессу США, что Эпштейн мог пытаться использовать его личную жизнь для шантажа
Киев • УНН
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс заявил Конгрессу США, что Джеффри Эпштейн мог пытаться шантажировать его из-за личной жизни. Гейтс отрицал причастность к преступлениям Эпштейна и прекратил контакты в 2014 году.
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс во время закрытых показаний в Комитете по надзору Палаты представителей США заявил, что финансист Джеффри Эпштейн, вероятно, рассматривал возможность шантажа через информацию о его личной жизни. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.
Детали
По данным издания, во время допроса Гейтс заявил, что Эпштейн мог использовать сведения о его внебрачных отношениях как рычаг влияния. В то же время бизнесмен подчеркнул, что никаких попыток успешного шантажа не было.
Гейтс опроверг другие обвинения
Во время показаний Гейтс также опроверг любую причастность к сексуальным преступлениям Эпштейна и заявил, что их встречи были связаны преимущественно с обсуждением благотворительных проектов. По его словам, он прекратил контакты с Эпштейном в 2014 году.
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