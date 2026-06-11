Билл Гейтс заявил в Конгрессе, что не видел доказательств преступлений Эпштейна
Киев • УНН
Гейтс назвал встречи с Эпштейном ошибкой и опроверг визиты на его остров. Он заявил в Конгрессе, что не видел доказательств преступлений финансиста.
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что не имеет доказательств причастности Джеффри Эпштейна к преступной деятельности. Такое заявление он сделал во время закрытых показаний в Конгрессе США после появления новых вопросов относительно его контактов с финансистом. Об этом сообщают американские СМИ, пишет УНН.
Детали
Во время выступления Гейтс признал, что его встречи с Эпштейном были серьезной ошибкой.
Я никогда не посещал его остров, его ферму или его дом во Флориде. Я ни с кем не вел себя плохо
Он также подчеркнул, что не видел доказательств преступной деятельности Эпштейна во время своих контактов с ним.
Дело Эпштейна
Джеффри Эпштейн был осужден в 2008 году за сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В июле 2019 года его снова арестовали по подозрению в новых преступлениях сексуального характера.
В том же году Эпштейн умер в тюремной камере в Нью-Йорке, ожидая судебного процесса. Американские власти пришли к выводу, что он покончил с собой.
Обнародование новых документов Министерства юстиции США снова привлекло внимание к связям Эпштейна с известными политиками, бизнесменами и общественными деятелями.
Билл Гейтс должен дать показания в Конгрессе США по делу Эпштейна10.06.26, 10:19 • 3032 просмотра