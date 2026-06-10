Билл Гейтс должен дать показания в Конгрессе США по делу Эпштейна

Билл Гейтс в среду предстанет перед комиссией Конгресса США, расследующей дело Джеффри Эпштейна, став очередной влиятельной фигурой, связанной с опальным финансистом, которая дала показания, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Члены Комитета по надзору Палаты представителей США должны допросить миллиардера и сооснователя Microsoft за закрытыми дверями, как они это делали с другими свидетелями в рамках расследования. Стенограммы часто публикуются позже.

Член Палаты представителей США, республиканец Джеймс Комер, председатель комитета, официально обратился с просьбой о том, чтобы Гейтс дал показания после того, как он неоднократно фигурировал в ряде документов, опубликованных Министерством юстиции США в рамках расследования дела Эпштейна.

Материалы по делу выглядят как список влиятельных людей в сфере технологий, финансов, политики и других отраслей. Все отрицали причастность к преступлениям Эпштейна, но некоторые поддерживали или устанавливали дружеские отношения с ним даже после того, как стало известно о его истории сексуального насилия.

В материалах дела есть записи календаря о встречах между Гейтсом и Эпштейном, электронная переписка между ними о благотворительных проектах и фотографии Гейтса на мероприятиях, которые также посещал Эпштейн.

Их профессиональные отношения начались в 2011 году, пишет издание.

Гейтс, возглавляющий Фонд Гейтса (Gates Foundation), не обвиняется в каких-либо противоправных действиях, связанных с Эпштейном, и отрицает любую осведомленность о насилии Эпштейна над девушками. Он заявил, что они встречались только для того, чтобы обсудить благотворительность, и назвал свою связь с Эпштейном "огромной ошибкой".

И Гейтс, и его бывшая жена, Мелинда Френч Гейтс, заявили, что его связь с Эпштейном создала напряженность в их браке.

В феврале фонд признал, что небольшое количество сотрудников встречалось с Эпштейном, исходя из его "утверждений, что он может мобилизовать значительные филантропические ресурсы для глобального здравоохранения". Они никогда вместе не создавали благотворительный фонд, и фонд не осуществлял никаких выплат Эпштейну.

В марте генеральный директор фонда Марк Сузман инициировал внешнюю проверку для изучения прошлых взаимодействий фонда с Эпштейном.

Билл Клинтон дал показания в Конгрессе по делу Эпштейна и отрицал какие-либо нарушения закона