Скандал навколо Епштейна знову загрожує Трампу – демократи готують масштабне розслідування

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Демократична партія США планує розпочати нове розслідування справи Джеффрі Епштейна, якщо після проміжних виборів 3 листопада поверне контроль над Палатою представників. Під перевірку можуть потрапити дії адміністрації Дональда Трампа, його зв'язки з покійним фінансистом та великі американські банки. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Конгресмен Роберт Гарсія заявив, що справа Епштейна стане одним із головних пріоритетів демократів. Партія також планує перевірити бізнесові операції родини Трампів і можливі випадки корпоративної корупції.

Країна хоче розкриття інформації, люди хочуть оприлюднення файлів і справедливості для постраждалих – наголосив Гарсія.

Демократи можуть викликати представників великих банків

За словами конгресмена, майбутнє розслідування може охопити фінансові установи, які обслуговували операції Епштейна. Їхніх представників можуть викликати для надання свідчень.

Окрему увагу демократи приділять тому, як адміністрація Трампа оприлюднювала матеріали справи. Під час кампанії 2024 року президент обіцяв розкрити документи, однак згодом почав закликати громадськість припинити обговорення скандалу.

Тут має бути справжня відповідальність. І має бути справжнє розслідування – заявив Гарсія.

У Білому домі відкидають звинувачення. Речниця адміністрації Лорен Біс стверджує, що Трампа повністю виправдали у всьому, що стосувалося Епштейна.

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Трамп був знайомий з Епштейном у 1990-х і на початку 2000-х років, але заявляє, що припинив спілкування з ним задовго до викриття його злочинів. Сам факт знайомства не доводить причетності до них.

Епштейна заарештували у 2019 році за обвинуваченнями у сексуальній експлуатації неповнолітніх. Того ж року він помер у в'язниці. За офіційною версією, причиною стало самогубство.

Клінтон назвала Трампа "маріонеткою путіна" та припустила, що кремль має на нього компромат у справі Епштейна