Джеффрі Епштейн мав понад 40 рахунків у Deutsche Bank - ЗМІ
Київ • УНН
Deutsche Bank зафіксував 3000 підозрілих транзакцій Епштейна на $581,9 млн. Банк закрив його рахунки через три дні після арешту.
Deutsche Bank виявив підозрілі фінансові операції американського фінансиста Джеффрі Епштейна на суму 581,9 млн. доларів. Це більш ніж удвічі перевищує відому суму. Про це повідомляє Der Standard з посиланням на внутрішні документи банку, передає УНН.
Як пише Bild, Епштейн вважався особливо важливим клієнтом Deutsche Bank і мав понад 40 активних рахунків, які, зокрема, використав для фінансування своєї системи сексуальної експлуатації. З 2013 по 2019 рік Deutsche Bank направив йому 21 повідомлення про підозри у відмиванні грошей, що стосувалося трьох тисяч транзакцій.
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Епштейн став клієнтом Deutsche Bank у 2013 році, коли вже мав судимість за сексуальні злочини щодо неповнолітніх. Більше того, банку ще до початку співпраці було відомо про інші можливі злочини фінансиста. Останні рахунки фінансиста закрили 9 липня 2019 року, за три дні після його арешту.
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Контекст
Джеффрі Епштейн - американський фінансист, якого звинувачували у сексуальних злочинах проти неповнолітніх, 10 серпня 2019 року його знайшли повішеним у тюремній камері.