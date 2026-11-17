Джеффрі Епштейн

Deutsche Bank виявив підозрілі фінансові операції американського фінансиста Джеффрі Епштейна на суму 581,9 млн. доларів. Це більш ніж удвічі перевищує відому суму. Про це повідомляє Der Standard з посиланням на внутрішні документи банку, передає УНН.

Як пише Bild, Епштейн вважався особливо важливим клієнтом Deutsche Bank і мав понад 40 активних рахунків, які, зокрема, використав для фінансування своєї системи сексуальної експлуатації. З 2013 по 2019 рік Deutsche Bank направив йому 21 повідомлення про підозри у відмиванні грошей, що стосувалося трьох тисяч транзакцій.

Комітет Палати представників США закликав повторно допитати свідків у справі Епштейна

Епштейн став клієнтом Deutsche Bank у 2013 році, коли вже мав судимість за сексуальні злочини щодо неповнолітніх. Більше того, банку ще до початку співпраці було відомо про інші можливі злочини фінансиста. Останні рахунки фінансиста закрили 9 липня 2019 року, за три дні після його арешту.

Скандал навколо Епштейна знову загрожує Трампу – демократи готують масштабне розслідування

Контекст

Джеффрі Епштейн - американський фінансист, якого звинувачували у сексуальних злочинах проти неповнолітніх, 10 серпня 2019 року його знайшли повішеним у тюремній камері.