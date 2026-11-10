Комітет Палати представників США закликав повторно допитати свідків у справі Епштейна

Комітет Палати представників США з нагляду та урядової реформи оприлюднив критичний звіт щодо розслідування справи засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна та його спільниці Гіслейн Максвелл. У документі, зокрема, міститься заклик повторно допитати ключових свідків і продовжити розслідування можливих злочинів людей з оточення Епштейна. Про це повідомляє CNBC, пише УНН.

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Голова комітету, республіканець Джеймс Комер, заявив, що федеральний уряд протягом десятиліть не забезпечував належного захисту постраждалих.

Федеральний уряд протягом десятиліть підводив жертв жахливих злочинів Джеффрі Епштейна та Гіслейн Максвелл - зазначив він.

У звіті комітет закликав Міністерство юстиції США повторно опитати ключових свідків, які володіють інформацією про сексуальну торгівлю молодими жінками та дівчатами з боку Епштейна.

Також законодавці рекомендували провести додаткове розслідування можливих злочинів за участю його спільників і надати постраждалим повний доступ до матеріалів їхніх справ без приховування інформації.

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Окремо комітет закликав Конгрес ухвалити законопроєкт Джеймса Комера, який дозволить жертвам сексуального насильства публічно розповідати про пережите, навіть якщо вони підписали угоди про нерозголошення.

Критика фінансових установ

У звіті також розкритикували фінансові установи, зокрема American Express, за їхню роль у діяльності Епштейна.

За даними комітету, державні органи США та інших країн не змогли виявити ознаки торгівлі людьми та імміграційного шахрайства. Зокрема, фінансові установи дозволяли Епштейну використовувати фіктивні резервні рейси та несправжні маршрути для перевезення іноземних жінок через кордони до його резиденцій.

У комітеті також заявили, що банки володіли значною інформацією про кримінальне минуле Епштейна та неодноразово виявляли підозрілі транзакції, однак не вживали належних заходів.

Законодавці закликали Міністерство фінансів США та Мережу боротьби з фінансовими злочинами перевірити, чи виконують банки свої зобов'язання щодо повідомлення про операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням грошей і торгівлею людьми.

Комітет розслідує справу Епштейна, Максвелл та їхні зв'язки з минулого року. Сам Епштейн помер у в'язниці в серпні 2019 року після арешту за звинуваченнями у сексуальній торгівлі неповнолітніми.

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