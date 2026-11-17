білоруський диктатор олександр лукашенко наказав привести у повну бойову готовність маневрені групи прикордонників. Про це повідомляє БелТА з посиланням на державного секретаря ради безпеки білорусі олександра вольфовича, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що маневрені групи прикордонників піднято по тривозі для відпрацювання завдань.

Ми бачимо, яка ситуація складається поблизу наших кордонів. Від злагодженості, професіоналізму, умінь, навичок, дій органів прикордонної служби залежить забезпечення нашої безпеки - сказав вольфович.

Він додав, що для кожної маневреної групи визначено свою ділянку та протяжність маршу, під час якого на них впливатимуть диверсійно-розвідувальні групи умовного супротивника.

Після цього підрозділи вийдуть на ділянки місцевості та полігони, де пройдуть контрольні заняття. Буде оцінено вогневу, фізичну та тактичну підготовку кожного військовослужбовця. Підсумки перевірки буде проаналізовано та доповідано главі держави - додав білоруський посадовець.

Нагадаємо

6 жовтня озброєні супровідники погрожували латвійським військовим і силою спрямовували близько 20 мігрантів через кордон із білорусі.

лукашенко прокоментував інцидент із проникненням до Латвії озброєних людей із білорусі