белорусский диктатор александр лукашенко приказал привести в полную боевую готовность маневренные группы пограничников. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на государственного секретаря совета безопасности белоруси александра вольфовича, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что маневренные группы пограничников подняты по тревоге для отработки задач.

Мы видим, какая ситуация складывается вблизи наших границ. От слаженности, профессионализма, умений, навыков, действий органов пограничной службы зависит обеспечение нашей безопасности - сказал вольфович.

Он добавил, что для каждой маневренной группы определены свой участок и протяженность марша, во время которого на них будут воздействовать диверсионно-разведывательные группы условного противника.

После этого подразделения выйдут на участки местности и полигоны, где пройдут контрольные занятия. Будет оценена огневая, физическая и тактическая подготовка каждого военнослужащего. Итоги проверки будут проанализированы и доложены главе государства - добавил белорусский чиновник.

Напомним

6 октября вооруженные сопровождающие угрожали латвийским военнослужащим и силой направляли около 20 мигрантов через границу с белорусью.

лукашенко прокомментировал инцидент с проникновением в Латвию вооружённых людей из белоруссии