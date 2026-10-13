лукашенко прокоментував інцидент із проникненням до Латвії озброєних людей із білорусі
Київ • УНН
лукашенко заперечив причетність білорусі до інциденту 6 жовтня на кордоні з Латвією. Він заявив, що подію нібито інсценували заради грошей ЄС.
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко звинуватив латвійську сторону в інсценуванні інциденту на кордоні, який стався на початку жовтня. Про це він заявив на нараді з керівництвом силових структур, пише УНН.
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лукашенко заявив, що білоруська сторона непричетна до інциденту.
"Ми чудово знаємо, про це мені вже доповіли, що все це було зроблено латвійцями як інформаційний привід, щоб отримати гроші від Європейського Союзу. Ми до цього не маємо жодного стосунку, що ми там проникли на їхню територію – люди в масках, військові – когось схопили, захопили або заштовхнули туди якусь групу мігрантів. Більшої дурниці не придумаєш", – заявив лукашенко.
Він додав, що такі операції не проводять без узгодження з главою держави.
"Зі мною подібні речі не узгоджувалися. А, отже, й не проводилися. Я це знаю точно. Бо ваша сумлінність абсолютно не піддається сумніву", – звернувся він до присутніх силовиків.
лукашенко назвав "брехнею" те, що про цей інцидент писали ЗМІ, та звинувачення, які лунали на адресу білорусі.
"Їм потрібні гроші. Ані три Балтійські держави, колишні республіки Радянського Союзу, ані Польща не мають достатньої потужності, щоб задовольнити свої бажання. Особливо у військовій сфері. Як-от Польща – закуповує танки, інше озброєння, яке сьогодні не дешеве. Дров для населення немає, а танки та іншу військову техніку треба закуповувати", – заявив лукашенко.
Нагадаємо
6 жовтня озброєні супровідники погрожували латвійським військовим і силою спрямовували близько 20 мігрантів через кордон із білорусі. НЗС назвали це провокацією.
Інцидент на кордоні Латвії та білорусі: Сибіга звинуватив москву в провокаціях07.10.26, 13:32 • 4891 перегляд