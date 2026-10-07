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Інцидент на кордоні Латвії та білорусі: Сибіга звинуватив москву в провокаціях

Київ • УНН

 • 422 перегляди

Очільник МЗС України заявив, що москва стоїть за інцидентом із озброєними особами та мігрантами на кордоні Латвії й білорусі. Україна підтримала Латвію.

Інцидент на кордоні Латвії та білорусі: Сибіга звинуватив москву в провокаціях

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на провокацію, що сталась на латвійсько-білоруському кордоні. Про це він написав в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Як зазначив міністр, він не має сумніву, що за цим актом стоїть москва. Також він додав, що російський диктатор володимир путін свідомо використовує міграцію як зброю за сприяння білоруського диктатора олександра лукашенка, щоб дестабілізувати Європу.

Україна висловлює повну солідарність із Латвією у зв’язку з інцидентом на її кордоні з білоруссю, під час якого озброєні особи погрожували латвійським військовослужбовцям, супроводжуючи мігрантів до кордону

- йдеться в дописі Сибіги.

Міністр додав: російський і білоруський диктатори продовжують випробовувати європейську безпеку, все частіше вдаючись до актів саботажу.

Відповіддю на це мають стати сильніший тиск, зміцнені кордони та посилення підтримки Сил оборони України - потужної сили, яка захищає Європу

- резюмував Сибіга.

Контекст

У вівторок, 6 жовтня, невідомі у масках і зі зброєю, погрожуючи латвійським військовим, намагалися силою переправити близько 20 нелегальних мігрантів на територію країни з боку білорусі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про необхідність додатково залучити до 200 співробітників Державної прикордонної охорони для швидкого реагування на інциденти на латвійсько-білоруському кордоні.

Євген Устименко

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Володимир Путін
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Білорусь
Андрій Сибіга
Латвія
Європа
Україна