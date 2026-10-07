Інцидент на кордоні Латвії та білорусі: Сибіга звинуватив москву в провокаціях

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на провокацію, що сталась на латвійсько-білоруському кордоні. Про це він написав в соцмережі "Х", передає УНН.

Як зазначив міністр, він не має сумніву, що за цим актом стоїть москва. Також він додав, що російський диктатор володимир путін свідомо використовує міграцію як зброю за сприяння білоруського диктатора олександра лукашенка, щоб дестабілізувати Європу.

Україна висловлює повну солідарність із Латвією у зв’язку з інцидентом на її кордоні з білоруссю, під час якого озброєні особи погрожували латвійським військовослужбовцям, супроводжуючи мігрантів до кордону