Инцидент на границе Латвии и беларуси: Сибига обвинил москву в провокациях
Киев • УНН
Глава МИД Украины заявил, что москва стоит за инцидентом с вооружёнными лицами и мигрантами на границе Латвии и беларуси. Украина поддержала Латвию.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на провокацию, произошедшую на латвийско-белорусской границе. Об этом он написал в социальной сети "Х", передает УНН.
Детали
Как отметил министр, он не сомневается, что за этим актом стоит москва. Также он добавил, что российский диктатор владимир путин сознательно использует миграцию как оружие при содействии белорусского диктатора александра лукашенко, чтобы дестабилизировать Европу.
Украина выражает полную солидарность с Латвией в связи с инцидентом на ее границе с беларусью, во время которого вооруженные лица угрожали латвийским военнослужащим, сопровождая мигрантов к границе
Министр добавил: российский и белорусский диктаторы продолжают испытывать европейскую безопасность, все чаще прибегая к актам саботажа.
Ответом на это должны стать более сильное давление, укрепленные границы и усиление поддержки Сил обороны Украины — мощной силы, которая защищает Европу
Контекст
Во вторник, 6 октября, неизвестные в масках и с оружием, угрожая латвийским военным, пытались силой переправить около 20 нелегальных мигрантов на территорию страны со стороны беларуси.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о необходимости дополнительно привлечь до 200 сотрудников Государственной пограничной охраны для быстрого реагирования на инциденты на латвийско-белорусской границе.