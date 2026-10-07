Инцидент на границе Латвии и беларуси: Сибига обвинил москву в провокациях

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на провокацию, произошедшую на латвийско-белорусской границе. Об этом он написал в социальной сети "Х", передает УНН.

Как отметил министр, он не сомневается, что за этим актом стоит москва. Также он добавил, что российский диктатор владимир путин сознательно использует миграцию как оружие при содействии белорусского диктатора александра лукашенко, чтобы дестабилизировать Европу.

Украина выражает полную солидарность с Латвией в связи с инцидентом на ее границе с беларусью, во время которого вооруженные лица угрожали латвийским военнослужащим, сопровождая мигрантов к границе

Министр добавил: российский и белорусский диктаторы продолжают испытывать европейскую безопасность, все чаще прибегая к актам саботажа.

Ответом на это должны стать более сильное давление, укрепленные границы и усиление поддержки Сил обороны Украины — мощной силы, которая защищает Европу