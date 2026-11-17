росія масовано вдарила по Україні: перші наслідки ворожих атак
Київ • УНН
У Харкові зафіксували ракетні удари, у Запоріжжі загинув водій. По Смілі вдарили балістикою, троє людей травмовані.
Ворог у ніч на вівторок, 17 листопада, завдав масованого удару по кількох містах України. Про це інформує УНН.
Деталі
Так, міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав кілька ракетних ударів по Холодногірському району. Цю інформацію підтвердив і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередньою інформацією, ворог наніс ракетний удар по Холодногірському району Харкова. Зʼясовуємо наслідки атаки. На цю хвилину, інформація про постраждалих не надходила
У свою чергу начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін розповів, що ворог атакував Космічний район обласного центру.
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Тим часом на Черкащині рф вдарила по Смілі балістикою. Про це повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
"Наслідки для інфраструктури наразі уточнюємо. За попередньою інформацією, троє людей травмовані. Медики надають їм необхідну допомогу", - зазначив Табурець.
Нагадаємо
Напередодні Президент України Володимир Зеленський закликав реагувати на сигнали ракетної небезпеки, зазначивши, що є інформація, що росія підготувалася до удару.
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