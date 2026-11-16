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росія готує новий удар по енергетиці - Ігнат

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Юрій Ігнат заявив, що росія планує черговий удар по енергетиці та критичній інфраструктурі України. Київ очікує посилення ППО від партнерів.

росія готує новий удар по енергетиці - Ігнат

росія планує черговий удар по Україні, не відмовляючись від планів бити по українській енергетиці та критичній інфраструктурі. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 16 листопада, пише УНН.

Деталі

"Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує такий удар, наступний, черговий. Тут нічого дивного немає: не відмовилися вони від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об’єктах критичної інфраструктури. Тому готуємося", - сказав Ігнат.

За його словами, Україна очікує "посилення від партнерів боєприпасів до зенітних гармат до літаків і ракет малого, середнього радіусу дії".

Нагадаємо

росія вночі та вранці 16 листопада продовжила атаки на енергетику в Україні. Є відключення електроенергії у 6 областях. За тиждень зафіксовано минулого тижня 116 ударів рф по енергетиці та нафтогазовому сектору. 

Юлія Шрамко

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