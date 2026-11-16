росія готує новий удар по енергетиці - Ігнат
Київ • УНН
Юрій Ігнат заявив, що росія планує черговий удар по енергетиці та критичній інфраструктурі України. Київ очікує посилення ППО від партнерів.
росія планує черговий удар по Україні, не відмовляючись від планів бити по українській енергетиці та критичній інфраструктурі. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 16 листопада, пише УНН.
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"Ми вже кілька днів отримуємо інформацію про те, що ворог планує такий удар, наступний, черговий. Тут нічого дивного немає: не відмовилися вони від своїх планів бити по нашій енергетиці, по об’єктах критичної інфраструктури. Тому готуємося", - сказав Ігнат.
За його словами, Україна очікує "посилення від партнерів боєприпасів до зенітних гармат до літаків і ракет малого, середнього радіусу дії".
Нагадаємо
росія вночі та вранці 16 листопада продовжила атаки на енергетику в Україні. Є відключення електроенергії у 6 областях. За тиждень зафіксовано минулого тижня 116 ударів рф по енергетиці та нафтогазовому сектору.