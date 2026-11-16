россия готовит новый удар по энергетике - Игнат
Киев • УНН
Юрий Игнат заявил, что россия планирует очередной удар по энергетике и критической инфраструктуре Украины. Киев ожидает усиления ПВО от партнёров.
россия планирует очередной удар по Украине, не отказываясь от планов наносить удары по украинской энергетике и критической инфраструктуре. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 16 ноября, пишет УНН.
Детали
"Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует такой удар, следующий, очередной. Здесь ничего удивительного нет: они не отказались от своих планов наносить удары по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры. Поэтому готовимся", — сказал Игнат.
По его словам, Украина ожидает "усиления от партнеров боеприпасами для зенитных орудий, самолетами и ракетами малого и среднего радиуса действия".
Напомним
россия ночью и утром 16 ноября продолжила атаки на энергетику в Украине. Есть отключения электроэнергии в 6 областях. На прошлой неделе было зафиксировано 116 ударов рф по энергетике и нефтегазовому сектору.