россия готовит новый удар по энергетике - Игнат

россия планирует очередной удар по Украине, не отказываясь от планов наносить удары по украинской энергетике и критической инфраструктуре. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона 16 ноября, пишет УНН.

Детали

"Мы уже несколько дней получаем информацию о том, что враг планирует такой удар, следующий, очередной. Здесь ничего удивительного нет: они не отказались от своих планов наносить удары по нашей энергетике, по объектам критической инфраструктуры. Поэтому готовимся", — сказал Игнат.

По его словам, Украина ожидает "усиления от партнеров боеприпасами для зенитных орудий, самолетами и ракетами малого и среднего радиуса действия".

Напомним

россия ночью и утром 16 ноября продолжила атаки на энергетику в Украине. Есть отключения электроэнергии в 6 областях. На прошлой неделе было зафиксировано 116 ударов рф по энергетике и нефтегазовому сектору.