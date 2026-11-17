Россия массированно ударила по Украине: первые последствия вражеских атак
Киев • УНН
В Харькове зафиксировали ракетные удары, в Запорожье погиб водитель. По Смеле ударили баллистической ракетой, трое человек получили ранения.
Враг в ночь на вторник, 17 ноября, нанес массированный удар по нескольким городам Украины. Об этом информирует УНН.
Детали
Так, городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что враг нанес несколько ракетных ударов по Холодногорскому району. Эту информацию подтвердил и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Холодногорскому району Харькова. Выясняем последствия атаки. На эту минуту информация о пострадавших не поступала
В свою очередь начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин рассказал, что враг атаковал Космический район областного центра.
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Тем временем в Черкасской области рф ударила по Смеле баллистикой. Об этом сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
"Последствия для инфраструктуры сейчас уточняем. По предварительной информации, трое человек травмированы. Медики оказывают им необходимую помощь", - отметил Табурец.
Напомним
Накануне Президент Украины Владимир Зеленский призвал реагировать на сигналы ракетной опасности, отметив, что есть информация о том, что россия подготовилась к удару.
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