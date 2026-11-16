Враг вечером в понедельник, 16 ноября, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.

Детали

По его словам, предварительно, одна 57-летняя женщина получила взрывную травму в результате вражеской атаки. Ее госпитализировали.

В результате попадания в торговый киоск возник пожар. В расположенном рядом доме выбило окна — констатировал Семикин.

Он добавил, что последствия атаки уточняются.

Напомним

В Комышувах Запорожской области завершены поисково-спасательные работы. Как сообщил глава МВД Иван Выговский, в результате вражеского удара погибли 72 человека, четыре человека остаются пропавшими без вести.

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