Удар по Запорожью: пострадала женщина, загорелся торговый киоск
Киев • УНН
В Запорожье в результате вражеской атаки 57-летняя женщина получила взрывную травму и была госпитализирована. Загорелся киоск, в доме выбило окна.
Враг вечером в понедельник, 16 ноября, атаковал Запорожье. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Михаил Семикин, информирует УНН.
Детали
По его словам, предварительно, одна 57-летняя женщина получила взрывную травму в результате вражеской атаки. Ее госпитализировали.
В результате попадания в торговый киоск возник пожар. В расположенном рядом доме выбило окна
Он добавил, что последствия атаки уточняются.
Напомним
В Комышувах Запорожской области завершены поисково-спасательные работы. Как сообщил глава МВД Иван Выговский, в результате вражеского удара погибли 72 человека, четыре человека остаются пропавшими без вести.
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