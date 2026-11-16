россияне атаковали Запорожье и село Беленькое дронами — двое погибших и двое раненых

В Запорожье и селе Беленькое в результате российских атак беспилотниками погибли два человека, еще двое получили ранения. Оккупанты ударили по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.

Детали

В селе Беленькое российский FPV-дрон поразил объект гражданской инфраструктуры. В результате удара погиб 59-летний мужчина.

Еще одну атаку российские войска осуществили по Хортицкому району Запорожья. Беспилотник попал в инфраструктурный объект, после чего загорелось транспортное средство.

Последствия удара по Запорожью

В Хортицком районе в результате атаки погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Таким образом, в результате двух российских ударов погибли двое гражданских, еще двое пострадали.

Глава ОВА выразил соболезнования семьям погибших.

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