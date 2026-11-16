россияне атаковали Запорожье и село Беленькое дронами — двое погибших и двое раненых
Киев • УНН
Российские дроны ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья и Беленького. Погибли два человека, ещё двое получили ранения.
В Запорожье и селе Беленькое в результате российских атак беспилотниками погибли два человека, еще двое получили ранения. Оккупанты ударили по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин, пишет УНН.
Детали
В селе Беленькое российский FPV-дрон поразил объект гражданской инфраструктуры. В результате удара погиб 59-летний мужчина.
Еще одну атаку российские войска осуществили по Хортицкому району Запорожья. Беспилотник попал в инфраструктурный объект, после чего загорелось транспортное средство.
Последствия удара по Запорожью
В Хортицком районе в результате атаки погибла женщина, еще два человека получили ранения.
Таким образом, в результате двух российских ударов погибли двое гражданских, еще двое пострадали.
Глава ОВА выразил соболезнования семьям погибших.
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