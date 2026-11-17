У ніч проти вівторка, 17 листопада, Кримський міст зазнав атаки. Про це повідомив "глава" окупованого Криму сергій аксьонов, інформує УНН.

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За його словами, на даний момент рух транспорту мостом припинено.

Просимо мешканців та гостей Криму утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів. Про розвиток ситуації повідомимо додатково. Нагадую про необхідність довіряти лише офіційним джерелам інформації - написав гауляйтер.

Тим часом OSINT-канали та місцеві пабліки розміщують перші кадри нової атаки на Кримський міст.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Криму призначений рф глава сергій аксьонов 16 листопада заявив про ураження Кримського мосту, і що рух авто обмежено.

У кремлі назвали "незначними" пошкодження Кримського мосту