У кремлі назвали "незначними" пошкодження Кримського мосту

Речник кремля дмитро пєсков назвав "незначними" пошкодження Кримського мосту внаслідок ураження 16 листопада. А в уряді рф заявили, що проводиться оцінка пошкоджень Кримського мосту, щоб зрозуміти термін відновлення. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.

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"Проводимо оцінку ушкоджень Кримського мосту. Найближчим часом розумітимемо терміни повного відновлення. Досвід і всі необхідні ресурси для вирішення цього завдання у нас є", - повідомив заступник голови уряду рф марат хуснуллін в телеграм-каналі.

"По мосту інформація буде з мінтрансу. Там зараз, наскільки я розумію, відбувається оцінка незначних ушкоджень. Інформація від мінтрансу буде", - заявив пєсков.

"Щодо кореляції з мирним процесом, ми самі неодноразово говорили, що ми не хочемо тимчасового перемир'я, ми хочемо миру на багато років і століть. Саме тому спеціальна військова операція триває. А переговорний трек - це те, що має до цього миру привести нас. Щодо мирного процесу, ми неодноразово також говорили, що це процес розтягнутий за часом, він складний. Він складається з безлічі деталей, значення кожної з яких дуже важко переоцінити. Ця робота продовжується", - вказав також пєсков у контексті удару по Кримському мосту.

За даними телеграм-каналу Mash, після ураження одну з арок мосту "візуально повело приблизно на 15 градусів", близько 2000 машин застрягли в черзі на міст з обох боків.

"Арка автомобільного мосту (ближня на фото) помітно змінила нахил", - повідомив моніторинговий телеграм-канал "Крымский ветер".

Губернатор краснодарського краю рф веніамін кондратєв повідомив, що рух Кримським мостом обмежений "орієнтовно до середини дня", а з боку Кубані на під'їзді до мосту розгортають два пункти обігріву з туалетами.

Раніше в мінтрансі рф повідомили, що постраждалих внаслідок удару по Кримському мосту немає, а рух автомобільної частини мосту зупинено.

В окупованому Криму фіксують удар по Кримському мосту і обмеження руху