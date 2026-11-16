“Цей час настав, я повертаюся на доріжку” - Харлан оголосила про поновлення кар'єри

Українська фехтувальниця Ольга Харлан оголосила про відновлення кар’єри після народження дитини. Про це Харлан повідомила в Instagram, передає УНН.

Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях. Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: "I’ll be back". Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі. І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? - сказала Харлан.

Вона додала: "See you in Orléans, France". Саме у Франції, у місті Орлеан, відбудеться етап Гран-прі з фехтування з 3-5 грудня 2026 року.

Доповнення

У лютому стало відомо, що українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан готується до нового етапу в житті - спортсменка вперше вагітна.

Радісну новину 35-річна українка повідомила публічно, поділившись відео у соцмережах.

У березні Харлан поділилася радісною новиною про поповнення в родині. Разом зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, спортсменка розсекретила стать майбутньої дитини.

У червні стало відомо, що Харлан народила доньку та вперше показала її на фото.