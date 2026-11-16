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The Washington Post

“Цей час настав, я повертаюся на доріжку” - Харлан оголосила про поновлення кар'єри

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан оголосила про повернення на доріжку після дворічної паузи. Її перший старт відбудеться в Орлеані у грудні 2026 року.

“Цей час настав, я повертаюся на доріжку” - Харлан оголосила про поновлення кар'єри

Українська фехтувальниця Ольга Харлан оголосила про відновлення кар’єри після народження дитини. Про це Харлан повідомила в Instagram, передає УНН

Рівно два роки тому я вийшла на доріжку на своїх останніх міжнародних змаганнях. Це була велика пауза. І весь цей час мені дуже хотілося сказати: "I’ll be back". Але я вирішила ще трохи потримати цю новину при собі. І ось цей момент настав… Я повертаюся на доріжку. Тепер уже в статусі матусі. Впевнена, що буде нелегко. Але коли це мене лякало? 

- сказала Харлан. 

Вона додала: "See you in Orléans, France". Саме у Франції, у місті Орлеан, відбудеться етап Гран-прі з фехтування з 3-5 грудня 2026 року.

Доповнення

У лютому стало відомо, що українська олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан готується до нового етапу в житті - спортсменка вперше вагітна. 

Радісну новину 35-річна українка повідомила публічно, поділившись відео у соцмережах. 

У березні Харлан поділилася радісною новиною про поповнення в родині. Разом зі своїм нареченим, італійським фехтувальником Луїджі Самеле, спортсменка розсекретила стать майбутньої дитини. 

У червні стало відомо, що Харлан народила доньку та вперше показала її на фото. 

Павло Башинський

СпортУНН Lite
Ольга Харлан
Франція