До кінця червня гривня коливатиметься в межах 41,2-41,5 грн за долар, а до кінця року не девальвує до 45 грн, вважає президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.
Ольга Харлан визнана АСЖУ найвидатнішою атлеткою України всіх часів. Фехтувальниця має 6 олімпійських медалей, 6 золотих медалей ЧС та 8 золотих нагород ЧЄ.
SBC Ukraine Awards 2024: у центрі уваги - спорт, маркетинг і креативність.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан з'явилася на обкладинці вересневого номера Playboy Ukraine. Шестиразова олімпійська медалістка поділилася фото в Instagram, подякувавши команді за реалізацію проекту.
Олімпійська шабля Ольги Харлан продана на аукціоні за 10 млн грн. Кошти спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти, повідомив Сергій Притула.
Учасники та медалісти Олімпіади-2024 повернулися в Україну. Серед них - Жан Беленюк, Людмила Лузан, Парвіз Насібов та інші, які принесли країні 12 медалей, включаючи 3 золоті.
Президент України відзначив успіх спортсменів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Зеленський поділився відео, назвавши олімпійців гордістю України та підкресливши їхню волю до перемоги.
На ХХХІІІ Олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени вибороли 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Це найкращий результат України за кількістю золотих медалей за останні 12 років.
Чжан Юфей виборола шість олімпійських нагород на Іграх у Парижі, ставши найуспішнішою спортсменкою турніру. Француз Леон Маршан лідирує за кількістю золотих медалей, здобувши п'ять нагород.
На Олімпіаді-2024 у Парижі організатори змусили українську каноїстку Анастасію Рибачок заклеїти частину напису "I am Ukrainian" на її човні. Міжнародна федерація каное вважає цей напис пропагандистським.
Українські спортсмени виступлять у 7 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 4 серпня. Напередодні жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула перше золото Ігор.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях стала переможцем командного турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова принесли Україні першу золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях перемогла Японію у півфіналі Олімпіади-2024 з рахунком 45:32. Фінальний поєдинок відбудеться о 21:00 за київським часом.
Жіноча збірна України з фехтування на шаблях перемогла Італію у чвертьфіналі Олімпійських ігор 2024 року. Українки зустрінуться з командою Японії у півфіналі 4 серпня.
На Олімпіаді-2024 стартували жіночі змагання з потрійного стрибка. Бех-Романчук закінчила кваліфікацію з результатом 14.30 м і потрапила до топ-12.
Фехтувальниці-шпажистки стали першими українськими спортсменами, які повернулися з Олімпіади-2024 у Парижі. Їх урочисто зустріли на Центральному залізничному вокзалі Києва 1 серпня.
Українська спортсменка Вікторія Ус фінішувала 11-ю у фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх-2024. Її результат - 113.98 секунд з чотирма штрафними секундами.
Українська спортсменка Вікторія Ус кваліфікувалася до фіналу Олімпійських ігор у веслувальному слаломі в каное-одиночці з восьмим часом. Попри штрафні секунди, вона успішно завершила півфінальний заїзд і готується до фіналу.
Еліна Світоліна програла в 1/8 фіналу Олімпіади-2024 чешці Барборі Крейчиковій. Марта Костюк здобула перемогу над Марією Саккарі та вийшла до чвертьфіналу олімпійського турніру.
Ольга Харлан прокоментувала свої обійми з Анною Баштою після бою на Олімпіаді. Українка наголосила, що Башта вже 5 років представляє Азербайджан, а не Росію.
Українські спортсмени змагатимуться у 9 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 30 липня. Ольга Харлан здобула бронзову медаль з фехтування 29 липня, відкривши лік нагородам збірної України.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. У матчі за третє місце вона перемогла представницю Республіки Корея Чої Сібін з рахунком 15:14.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан поступилася француженці Сарі Бальцер у півфіналі Олімпіади-2024 з рахунком 7:15. Харлан продовжить боротьбу за бронзову медаль у поєдинку, який відбудеться сьогодні о 21:50.
Костюк перемогла француженку Борель і вийшла у третє коло олімпійського тенісного турніру. Ястремська програла Осоріо та вибула зі змагань в одиночному розряді.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла угорку Анну Мартон у чвертьфіналі Олімпіади-2024 з рахунком 15:7. Півфінальний поєдинок з фехтування на шаблях відбудеться не раніше 20:00.
Кірілл Болюх та Олексій Середа зайняли 5 місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді в Парижі. Спортсмени визнали, що результат їх розчарував, але не втрачають оптимізму.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла представницю Азербайджану Анну Башту з рахунком 15:6. Харлан вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2024, її наступна суперниця поки невідома.
Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла свій перший поєдинок на Олімпіаді-2024 у шаблях, перемігши японку Фукушіму з рахунком 15:9. Наступний бій Харлан в 1/8 фіналу відбудеться о 15:05 за київським часом.
29 липня українські олімпійці змагатимуться в 11 видах спорту на Іграх у Парижі. Медалі розіграють у фехтуванні, дзюдо, стрибках у воду, велоспорті та спортивній гімнастиці.
Українська фехтувальниця Олена Кривицька перемогла росіянку Майю Гучмазову, яка виступала під прапором Грузії, на чемпіонаті Європи в швейцарському Базелі, і відмовилася потиснути руку суперниці, на що російська спортсменка відреагувала нецензурною лайкою.