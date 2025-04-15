Ольга Харлан здобула "бронзу" з фехтування на Олімпіаді-2024 у Парижі

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. У матчі за третє місце вона перемогла представницю Республіки Корея Чої Сібін з рахунком 15:14.