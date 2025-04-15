Ольга Харлан

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23106 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 146690 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 131312 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 133494 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 130497 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131522 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 194684 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77198 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164358 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116213 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 42185 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 54043 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 57794 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 47999 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 29594 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 11083 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 21284 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 48215 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 57996 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 146695 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 5272 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12115 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14127 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 109840 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111455 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Ольга Харлан

Новини по темi

Курс гривні до долара: прогноз банкіра на кінець червня та до кінця року

До кінця червня гривня коливатиметься в межах 41,2-41,5 грн за долар, а до кінця року не девальвує до 45 грн, вважає президент Асоціації українських банків Андрій Дубас.

Економіка • 20 березня, 11:59 • 8458 перегляди

АСЖУ назвала Харлан найвидатнішою атлеткою України

Ольга Харлан визнана АСЖУ найвидатнішою атлеткою України всіх часів. Фехтувальниця має 6 олімпійських медалей, 6 золотих медалей ЧС та 8 золотих нагород ЧЄ.

Суспільство • 23 грудня, 00:50 • 71990 перегляди

SBC Ukraine Awards 2024: у центрі уваги - спорт, маркетинг і креативність

SBC Ukraine Awards 2024: у центрі уваги - спорт, маркетинг і креативність.

Спорт • 19 грудня, 11:55 • 14108 перегляди

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан знялась для обкладинки Playboy Ukraine

Українська фехтувальниця Ольга Харлан з'явилася на обкладинці вересневого номера Playboy Ukraine. Шестиразова олімпійська медалістка поділилася фото в Instagram, подякувавши команді за реалізацію проекту.

УНН Lite • 20 вересня, 17:58 • 105591 перегляди

Олімпійська шабля Харлан принесла 10 мільйонів гривень під час проведення аукціона: гроші направлять на ЗСУ

Олімпійська шабля Ольги Харлан продана на аукціоні за 10 млн грн. Кошти спрямують на закупівлю автоматизованих турелей "ШаБля" для української піхоти, повідомив Сергій Притула.

Суспільство • 16 серпня, 08:59 • 15967 перегляди

До Києва прибули учасники та медалісти Олімпіади-2024: перші коментарі спортсменів

Учасники та медалісти Олімпіади-2024 повернулися в Україну. Серед них - Жан Беленюк, Людмила Лузан, Парвіз Насібов та інші, які принесли країні 12 медалей, включаючи 3 золоті.

Спорт • 13 серпня, 12:48 • 16693 перегляди

"Змогли надихнути всіх і показати нашу волю до перемоги": Зеленський поділився відео з українськими олімпійцями

Президент України відзначив успіх спортсменів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Зеленський поділився відео, назвавши олімпійців гордістю України та підкресливши їхню волю до перемоги.

Спорт • 12 серпня, 07:54 • 38296 перегляди

ХХХІІІ Олімпійські ігри у Парижі офіційно завершено: Україна показала кращий результат за 12 років

На ХХХІІІ Олімпійських іграх у Парижі українські спортсмени вибороли 12 нагород: 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Це найкращий результат України за кількістю золотих медалей за останні 12 років.

Спорт • 11 серпня, 22:23 • 27822 перегляди

Китайська плавчиня Чжан Юфей виграла найбільше медалей на Олімпіаді в Парижі

Чжан Юфей виборола шість олімпійських нагород на Іграх у Парижі, ставши найуспішнішою спортсменкою турніру. Француз Леон Маршан лідирує за кількістю золотих медалей, здобувши п'ять нагород.

Спорт • 11 серпня, 15:34 • 35783 перегляди

Українську каноїстку змусили заклеїти на її човні частину напису "I am Ukrainian" на Олімпіаді

На Олімпіаді-2024 у Парижі організатори змусили українську каноїстку Анастасію Рибачок заклеїти частину напису "I am Ukrainian" на її човні. Міжнародна федерація каное вважає цей напис пропагандистським.

Спорт • 7 серпня, 14:03 • 15548 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 4 серпня

Українські спортсмени виступлять у 7 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 4 серпня. Напередодні жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула перше золото Ігор.

Спорт • 4 серпня, 06:37 • 26926 перегляди

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях здобула "золото" на Олімпійських іграх-2024 у Парижі

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях стала переможцем командного турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова принесли Україні першу золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі.

Спорт • 3 серпня, 18:57 • 122064 перегляди

Фехтування на шаблях: жіноча збірна України вийшла у фінал Олімпіади-2024

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях перемогла Японію у півфіналі Олімпіади-2024 з рахунком 45:32. Фінальний поєдинок відбудеться о 21:00 за київським часом.

Спорт • 3 серпня, 14:10 • 25261 перегляди

Українські шаблістки вийшли у півфінал Олімпіади-2024

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях перемогла Італію у чвертьфіналі Олімпійських ігор 2024 року. Українки зустрінуться з командою Японії у півфіналі 4 серпня.

Спорт • 3 серпня, 12:21 • 20981 перегляди

Олімпіада-2024: Марина Бех-Романчук кваліфікувалася до фіналу у потрійному стрибку

На Олімпіаді-2024 стартували жіночі змагання з потрійного стрибка. Бех-Романчук закінчила кваліфікацію з результатом 14.30 м і потрапила до топ-12.

Спорт • 2 серпня, 18:39 • 25184 перегляди

Перші українські спортсмени почали повертатися з Олімпіади-2024

Фехтувальниці-шпажистки стали першими українськими спортсменами, які повернулися з Олімпіади-2024 у Парижі. Їх урочисто зустріли на Центральному залізничному вокзалі Києва 1 серпня.

Спорт • 1 серпня, 10:45 • 13141 перегляди

Олімпіада-2024: Вікторія Ус посіла 11 місце у фіналі веслувального слалому

Українська спортсменка Вікторія Ус фінішувала 11-ю у фіналі веслувального слалому на каное на Олімпійських іграх-2024. Її результат - 113.98 секунд з чотирма штрафними секундами.

Спорт • 31 липня, 16:16 • 21734 перегляди

Вікторія Ус вийшла до фіналу з веслувального слалому на Олімпіаді-2024

Українська спортсменка Вікторія Ус кваліфікувалася до фіналу Олімпійських ігор у веслувальному слаломі в каное-одиночці з восьмим часом. Попри штрафні секунди, вона успішно завершила півфінальний заїзд і готується до фіналу.

Спорт • 31 липня, 15:02 • 18607 перегляди

Олімпіада-2024: тенісистка Костюк змогла пробитись в 1/4 фіналу, а Світоліна вилетіла

Еліна Світоліна програла в 1/8 фіналу Олімпіади-2024 чешці Барборі Крейчиковій. Марта Костюк здобула перемогу над Марією Саккарі та вийшла до чвертьфіналу олімпійського турніру.

Спорт • 30 липня, 16:45 • 22067 перегляди

"Знаю, кому не треба тиснути руку": Харлан про обійми з ексросіянкою після виграшу бою Олімпіади

Ольга Харлан прокоментувала свої обійми з Анною Баштою після бою на Олімпіаді. Українка наголосила, що Башта вже 5 років представляє Азербайджан, а не Росію.

Спорт • 30 липня, 10:57 • 18279 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 30 липня

Українські спортсмени змагатимуться у 9 видах спорту на Олімпіаді в Парижі 30 липня. Ольга Харлан здобула бронзову медаль з фехтування 29 липня, відкривши лік нагородам збірної України.

Спорт • 30 липня, 06:29 • 17948 перегляди

Ольга Харлан здобула "бронзу" з фехтування на Олімпіаді-2024 у Парижі

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виборола бронзову медаль на Олімпійських іграх-2024 у Парижі. У матчі за третє місце вона перемогла представницю Республіки Корея Чої Сібін з рахунком 15:14.

Спорт • 29 липня, 19:13 • 66232 перегляди

Олімпіада-2024: Ольга Харлан поступилась у півфіналі, буде боротись за "бронзу"

Українська фехтувальниця Ольга Харлан поступилася француженці Сарі Бальцер у півфіналі Олімпіади-2024 з рахунком 7:15. Харлан продовжить боротьбу за бронзову медаль у поєдинку, який відбудеться сьогодні о 21:50.

Спорт • 29 липня, 17:34 • 21955 перегляди

Теніс: Костюк вийшла у третє коло Олімпіади-2024, Ястремська - вилетіла

Костюк перемогла француженку Борель і вийшла у третє коло олімпійського тенісного турніру. Ястремська програла Осоріо та вибула зі змагань в одиночному розряді.

Спорт • 29 липня, 14:31 • 17980 перегляди

Ольга Харлан вийшла у півфінал Олімпіади-2024 з фехтування на шаблях

Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла угорку Анну Мартон у чвертьфіналі Олімпіади-2024 з рахунком 15:7. Півфінальний поєдинок з фехтування на шаблях відбудеться не раніше 20:00.

Спорт • 29 липня, 14:09 • 18784 перегляди

Олімпіада-2024: українські спортсмени посіли п'яте місце у синхронних стрибках у воду

Кірілл Болюх та Олексій Середа зайняли 5 місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки на Олімпіаді в Парижі. Спортсмени визнали, що результат їх розчарував, але не втрачають оптимізму.

Спорт • 29 липня, 12:48 • 17236 перегляди

Ольга Харлан вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2024

Українська фехтувальниця Ольга Харлан перемогла представницю Азербайджану Анну Башту з рахунком 15:6. Харлан вийшла у чвертьфінал Олімпіади-2024, її наступна суперниця поки невідома.

Спорт • 29 липня, 12:32 • 16694 перегляди

Фехтувальниця Харлан тріумфувала у першому поєдинку на Олімпіаді-2024

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виграла свій перший поєдинок на Олімпіаді-2024 у шаблях, перемігши японку Фукушіму з рахунком 15:9. Наступний бій Харлан в 1/8 фіналу відбудеться о 15:05 за київським часом.

Спорт • 29 липня, 09:27 • 18781 перегляди

Олімпіада-2024: розклад виступів українських спортсменів на 29 липня

29 липня українські олімпійці змагатимуться в 11 видах спорту на Іграх у Парижі. Медалі розіграють у фехтуванні, дзюдо, стрибках у воду, велоспорті та спортивній гімнастиці.

Спорт • 29 липня, 05:49 • 17202 перегляди

Українська фехтувальниця Кривицька не потисла руку росіянці після поєдинку. Опонентка відповіла лайкою

Українська фехтувальниця Олена Кривицька перемогла росіянку Майю Гучмазову, яка виступала під прапором Грузії, на чемпіонаті Європи в швейцарському Базелі, і відмовилася потиснути руку суперниці, на що російська спортсменка відреагувала нецензурною лайкою.

Спорт • 18 червня, 16:55 • 18008 перегляди