Курс гривні до долара: прогноз банкіра на кінець червня та до кінця року

До кінця червня гривня щодо американського долара буде коливатися в межах 41,2-41,5 грн за дол. Таку думку висловив президент Асоціації українських банків Андрій Дубас під час пресконференції у четвер, передає кореспондент УНН.

Що ми можемо говорити про 2025 рік. Прогнозувати на весь рік важко. Я думаю, що до кінця червня гривня відносно американського долара буде коливатися в межах 41,2-41,5 в такому діапазоні. Після червня може бути її традиційний розворот в іншу сторону, так, як триває буквально вже останніх 10 років - сказав Дубас.

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Він наголосив, що сьогодні основним учасником всього валютного ринку залишається і є Національний банк України, оскільки він забезпечує цей попит, якого в Україні сьогодні є багато.

"Сьогоднішні золотовалютні резерви, які становлять, якщо не помиляюся, у межах 44 мільярдів доларів. Кожного кварталу, коли вони звітують про обсяг золотовалютних резервів, вони показують рекорди, і цей обсяг доволі впевнено можна сказати, що Нацбанк має можливість контролювати й не допускати до якихось обвалів або різких кроків", - заявив Дубас.

Також він вважає, що до кінця року гривня не девальвує до 45 грн за долар.

Я вважаю, що Міністерство фінансів трішки надто песимістично подивилися на процес формування курсу, особливо в цьому році. Я думаю, що до кінця року гривня може девальвувати, але я переконаний, що вона не девальвує до 45 грн за долар - заявив Дубас.

Експерт зазначив, що курс валют формується попитом та пропозицією.

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"Тобто якщо є більше бажання людей та бізнесу купити валюту, то, звичайно, що ця валюта конкретна буде зростати в ціні відносно нашої національної валюти. Якщо навпаки - бізнес та населення більше продає свою валюту, - то, звичайно, ціна знижується. Дуже цікавий зараз трапився факт. У нас в країні є сезонний фактор, коли з літа й до кінця року українська гривня девальвує, а простою мовою долар дорожчає, то після нового року в січні він навпаки починає знижувати свою ціну, й це триває буквально до червня", - розповів Дубас.

Президент Асоціації українських банків зазначив, що цей сезонний фактор стається через низку чинників, він назвав декілька.

"В українській економіці аграрний сектор займає велику частину, і коли аграрії готуються до посівної, вони можуть закуповувати більше паливно-мастильних матеріалів, якогось посівного матеріалу, а це - імпортні речі, і тому вони виходять на ринок й купують більше валюти. Попит підіймає ціну. Тоді як в кінці року, у грудні, державний бюджет, навпаки, розраховується по своїх різних контрактах. У підприємствах, у різних організаціях можуть бути надбавки, 13-та зарплата, премії різні, і тоді з'являється більше гривні на ринку, і ця гривня може перетекти на валютний ринок, і таким чином вона його підіймає", - сказав Дубас.

Експерт зазначив, що, з іншого боку, після посівної, коли аграрії зібрали урожаї, і є зобов'язання, що, отримавши виручку, вони повинні її сьогодні через валютні обмеження завезти в Україну й конвертувати в гривню, трапляється момент, коли продається більше валюти, і таким чином вона знижує свою вартість.

Доповнення

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5730 грн/дол., що девальвувало гривню на 1 копійку.