В НБУ пояснили, навіщо потрібна зміна дизайну монет 1 і 2 гривні

Заступник директора НБУ Олексій Шабан розповів, що може бути змінено дизайн монет номіналом одна та дві гривні, щоб їх було легше розрізняти. Це пов’язано з тим, що у 2021 році НБУ отримав чимало скарг на те, що ці монети надто схожі між собою, пише УНН з посиланням на інтерв’ю, яке економіст дав The Page.

У 2021 році НБУ відгукнувся на такі скарги українців, ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до неї - розповів Шабан.

Він пояснив, що загалом оновлення банкнотно-монетного ряду – це безперервний процес для всіх центральних банків. Національний банк України у даному випадку не є винятком.

Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на сім – десять років, насамперед для підвищення захищеності готівки. Додам, що, на нашу думку, майбутні зміни дизайну мають проводитися в діалозі з громадським суспільством - зазначив посадовець НБУ.

Доповнення

Шабан повідомив, що в Україні готуються запровадити цифрові гроші. Економіст пояснив, що йдеться про альтернативну форму грошей на рівні з готівковою та безготівковою.

В Україні до кінця цього року буде ухвалений законопроєкт про оподаткування криптоактивів. Наразі є декілька світових схем, як анонімізувати переказ криптоактивів.