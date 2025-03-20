В НБУ пояснили, навіщо потрібна зміна дизайну монет 1 і 2 гривні
Київ • УНН
В НБУ планують змінити дизайн монет 1 та 2 гривні через скарги на їх схожість. Роботу призупинили через війну, але планують повернутися до неї після стабілізації.
Заступник директора НБУ Олексій Шабан розповів, що може бути змінено дизайн монет номіналом одна та дві гривні, щоб їх було легше розрізняти. Це пов’язано з тим, що у 2021 році НБУ отримав чимало скарг на те, що ці монети надто схожі між собою, пише УНН з посиланням на інтерв’ю, яке економіст дав The Page.
У 2021 році НБУ відгукнувся на такі скарги українців, ми почали готуватися до змін: сформували робочу групу, провели фокус-групи, розпочали обговорення можливих змін дизайну однієї з цих монет. Через повномасштабну війну у лютому минулого року цю роботу поставили на паузу, але після стабілізації ситуації в країні ми повернемось до неї
Він пояснив, що загалом оновлення банкнотно-монетного ряду – це безперервний процес для всіх центральних банків. Національний банк України у даному випадку не є винятком.
Такі зміни повинні проводитися в середньому раз на сім – десять років, насамперед для підвищення захищеності готівки. Додам, що, на нашу думку, майбутні зміни дизайну мають проводитися в діалозі з громадським суспільством
Доповнення
Шабан повідомив, що в Україні готуються запровадити цифрові гроші. Економіст пояснив, що йдеться про альтернативну форму грошей на рівні з готівковою та безготівковою.
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