В НБУ объяснили, зачем нужно изменение дизайна монет 1 и 2 гривны

Заместитель директора НБУ Алексей Шабан рассказал, что может быть изменен дизайн монет номиналом одна и две гривны, чтобы их было легче различать. Это связано с тем, что в 2021 году НБУ получил немало жалоб на то, что эти монеты слишком похожи между собой, пишет УНН со ссылкой на интервью, которое зекономист дал The Page.

В 2021 году НБУ откликнулся на такие жалобы украинцев, мы начали готовиться к изменениям: сформировали рабочую группу, провели фокус-группы, начали обсуждение возможных изменений дизайна одной из этих монет. Из-за полномасштабной войны в феврале прошлого года эту работу поставили на паузу, но после стабилизации ситуации в стране мы вернемся к ней - рассказал Шабан.

Он пояснил, что в целом обновление банкнотно-монетного ряда – это непрерывный процесс для всех центральных банков. Национальный банк Украины в данном случае не является исключением.

Такие изменения должны проводиться в среднем раз в семь – десять лет, прежде всего для повышения защищенности наличных. Добавлю, что, по нашему мнению, будущие изменения дизайна должны проводиться в диалоге с общественным обществом - отметил чиновник НБУ.

Дополнение

Шабан сообщил, что в Украине готовятся ввести цифровые деньги. Экономист пояснил, что речь идет об альтернативной форме денег на уровне с наличными и безналичными.

В Украине до конца этого года будет принят законопроект о налогообложении криптоактивов. Сейчас есть несколько мировых схем, как анонимизировать перевод криптоактивов.