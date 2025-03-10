У ВР розповіли, коли буде ухвалений законопроєкт про оподаткування криптоактивів

В Україні до кінця цього року буде ухвалений законопроєкт про оподаткування криптоактивів. Таку думку висловила народна депутатка, голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом Ольга Василевська-Смаглюк в ефірі телемарафону, передає УНН.

Схема з криптою така сама, як і з як з готівкою. Насправді по криптовалюті навіть більше можливості відслідкувати шахрайські схеми та схеми з намаганням легалізувати кошти одержані злочинним шляхом. Ми зараз працюємо над законопроєктом про оподаткування криптовалют в Україні - сказала Василевська-Смаглюк.

За її словами, наразі є декілька схем світових, як анонімізувати переказ криптоактивів.

Перш за все, це використання проміжних гаманців та використання такого собі міксера. Проміжні гаманці - це коли ви перераховуєте крипту через десятки або сотні транзакцій для того, щоб не можна було відслідкувати їх. Міксери – це коли плутаються адреси набувачів й це також широко використовується. Для того, щоб побороти ці схеми в Україні буде я думаю до кінця цього року ухвалений відповідний законопроєкт про оподаткування криптоактивів, щоб можна було відслідковувати згідно з європейськими регламентами відправника та отримувача таких коштів - розповіла Василевська-Смаглюк.

Окрім того, вона прокоментувала в якому статусі наразі крипта в Україні.

Єдиним законним платіжним засобом на території України згідно з Конституцією є гривня. Все інше – це також валюта. Що стосується криптоактивів, то це грошовий сурогат. Це не гроші. Тому говорити, що хтось відповідальний за ваші операції з криптовалютою, криптоактивами не можна - пояснила Василевська-Смаглюк.

Біткоїн обвалився після рішення Трампа про створення криптовалютного резерву

Доповнення

У лютому повідомлялося, що віртуальна купюра незабаром буде законною в Україні. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в коментарі кореспонденту УНН повідомив, що законопроект вже достатньо пропрацьований та може й має ухвалюватись депутатами Верховної ради. Мета ж легалізації - запустити ринок віртуальних активів.

Нагадаємо

УНН підготував серію публікацій, у якій розповідав про цифрові валюти та їхні можливості.

Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюти - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал - халвінгу біткоїна: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени і в чому їх відмінності.

П'ятий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 5. Холодні та гарячі гаманці.

Шостий матеріал: Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників.