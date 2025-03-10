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В ВР рассказали, когда будет принят законопроект о налогообложении криптоактивов

Киев • УНН

 • 12849 просмотра

Верховная Рада планирует принять законопроект о налогообложении криптоактивов до конца 2025 года. Закон позволит отслеживать операции с криптовалютами в соответствии с европейскими регламентами.

В ВР рассказали, когда будет принят законопроект о налогообложении криптоактивов

В Украине до конца этого года будет принят законопроект о налогообложении криптоактивов. Такое мнение высказала народный депутат, глава подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем и предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Ольга Василевская-Смаглюк в эфире телемарафона, передает УНН.

Схема с криптовалютой такая же, как и с наличными. На самом деле по криптовалюте даже больше возможностей отследить мошеннические схемы и схемы с попытками легализовать средства, полученные преступным путем. Мы сейчас работаем над законопроектом о налогообложении криптовалют в Украине 

- сказала Василевская-Смаглюк.

По ее словам, в настоящее время есть несколько мировых схем, как анонимизировать перевод криптоактивов.

Прежде всего, это использование промежуточных кошельков и использование так называемого миксера. Промежуточные кошельки - это когда вы переводите крипту через десятки или сотни транзакций, чтобы нельзя было отследить их. Миксеры – это когда путаются адреса получателей, и это также широко используется. Для того, чтобы побороть эти схемы в Украине, я думаю, до конца этого года будет принят соответствующий законопроект о налогообложении криптоактивов, чтобы можно было отслеживать, согласно европейским регламентам, отправителя и получателя таких средств

- рассказала Василевская-Смаглюк.

Кроме того, она прокомментировала, в каком статусе в настоящее время  крипта в Украине.

Единственным законным платежным средством на территории Украины согласно Конституции является гривна. Все остальное – это также валюта. Что касается криптоактивов, то это денежный суррогат. Это не деньги. Поэтому говорить, что кто-то ответственный за ваши операции с криптовалютой, криптоактивами нельзя 

- пояснила Василевская-Смаглюк.

Биткойн обвалился после решения Трампа о создании криптовалютного резерва10.03.25, 11:12 • 19090 просмотров

Дополнение

В феврале сообщалось, что виртуальная купюра вскоре будет законной в Украине. Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и может и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель легализации - запустить рынок виртуальных активов.

Напомним

УНН подготовил серию публикаций, в которой рассказывал о цифровых валютах и их возможностях.

Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткойна: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки.

Шестой материал: Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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