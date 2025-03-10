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Биткойн обвалился после решения Трампа о создании криптовалютного резерва

Киев • УНН

 • 19090 просмотра

Биткойн упал на 11% до $82,300 после объявления Трампом о создании национального резерва криптовалют. Ethereum, Solana и другие криптовалюты также понесли значительные потери на фоне новых торговых пошлин.

Биткойн обвалился после решения Трампа о создании криптовалютного резерва

Эфириум, Солана и другие криптовалюты теряют значительную стоимость. Биткойн потерял 11 процентов и стоит 82 300 долларов. Психологически важная отметка в 80 000 долларов не за горами. Среди причин - последние решения Трампа по поводу стратегического резерва и тарифов. Передает УНН с ссылкой на Investing.

 В воскресенье Bitcoin упал до 82 568 долларов США и продолжил серию потерь в понедельник, поскольку рынки были мало в восторге от формирования президентом США Дональдом Трампом стратегического резерва и проведения криптовалютного саммита в Белом доме.

 Другие криптовалюты также зафиксировали значительные потери:

  • Ethereum (-4,89 процента);
    • Solana (-3,75 процента);
      • Dogecoin (-8,85 процента);
        • Cardano (- 6,37 процента);
          • Ripple (- 6,62 процента).

            Основной причиной падения цены стало объявление о создании резерва цифровой валюты США. В этот резерв будут включены биткойн и другие криптовалюты, но без активного расширения запасов.

            Трейдеры также обеспокоены замедлением экономики США и планами Трампа ввести дополнительные пошлины на торговлю.

            Справочно

            На прошлой неделе Трамп подписал указ, которым утвердил создание национального резерва биткойнов, а также запасов четырех других альткойнов - Ether, XRP, Solana та Cardano.

            Вероятно, этот указ не приведет к новым закупкам криптовалют правительством, по крайней мере, не за счет налогоплательщиков, пишет Investing.

            Хотя Трамп и поручил своим министрам торговли и коммерции изучить "бюджетно-нейтральные" стратегии покупки биткойнов, не сразу стало понятно, как именно будет происходить такая покупка.

            Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн08.03.25, 04:22 • 101680 просмотров

            Резерв биткойнов будет сформирован из арестованных криптовалют, которые хранятся правительством, преимущественно Министерством юстиции.

            Резерв Трампа указывает на то, что правительство больше не будет продавать токены. В то же время отсутствие мер по выкупу свидетельствует о том, что этот шаг не окажет значительного влияния на рынок.

            Новый никнейм Илона Маска на X: «Кекиус Максимус» вызвал волнение на рынке крипты01.01.25, 16:00 • 31622 просмотра

            Игорь Тележников

            Игорь Тележников

            ЭкономикаНовости Мира
            Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
            Биткойн
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