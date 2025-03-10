Биткойн обвалился после решения Трампа о создании криптовалютного резерва
Киев • УНН
Биткойн упал на 11% до $82,300 после объявления Трампом о создании национального резерва криптовалют. Ethereum, Solana и другие криптовалюты также понесли значительные потери на фоне новых торговых пошлин.
Эфириум, Солана и другие криптовалюты теряют значительную стоимость. Биткойн потерял 11 процентов и стоит 82 300 долларов. Психологически важная отметка в 80 000 долларов не за горами. Среди причин - последние решения Трампа по поводу стратегического резерва и тарифов. Передает УНН с ссылкой на Investing.
В воскресенье Bitcoin упал до 82 568 долларов США и продолжил серию потерь в понедельник, поскольку рынки были мало в восторге от формирования президентом США Дональдом Трампом стратегического резерва и проведения криптовалютного саммита в Белом доме.
Другие криптовалюты также зафиксировали значительные потери:
- Ethereum (-4,89 процента);
- Solana (-3,75 процента);
- Dogecoin (-8,85 процента);
- Cardano (- 6,37 процента);
- Ripple (- 6,62 процента).
Основной причиной падения цены стало объявление о создании резерва цифровой валюты США. В этот резерв будут включены биткойн и другие криптовалюты, но без активного расширения запасов.
Трейдеры также обеспокоены замедлением экономики США и планами Трампа ввести дополнительные пошлины на торговлю.
Справочно
На прошлой неделе Трамп подписал указ, которым утвердил создание национального резерва биткойнов, а также запасов четырех других альткойнов - Ether, XRP, Solana та Cardano.
Вероятно, этот указ не приведет к новым закупкам криптовалют правительством, по крайней мере, не за счет налогоплательщиков, пишет Investing.
Хотя Трамп и поручил своим министрам торговли и коммерции изучить "бюджетно-нейтральные" стратегии покупки биткойнов, не сразу стало понятно, как именно будет происходить такая покупка.
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Резерв биткойнов будет сформирован из арестованных криптовалют, которые хранятся правительством, преимущественно Министерством юстиции.
Резерв Трампа указывает на то, что правительство больше не будет продавать токены. В то же время отсутствие мер по выкупу свидетельствует о том, что этот шаг не окажет значительного влияния на рынок.
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