Новый никнейм Илона Маска на X: «Кекиус Максимус» вызвал волнение на рынке крипты
Киев • УНН
Илон Маск обновил свой профиль на X, изменив никнейм и добавив изображение мема Пепе. Это вызвало рост стоимости одноименного мемкоина PEPE на криптовалютном рынке.
Миллиардер Илон Маск недавно сменил никнейм на своей социальной платформе X на «Кекиус Максимус». Это вызвало волнение на рынке криптовалют, пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Илон Маск не предоставил никаких объяснений относительно изменения никнейма или нового основного изображения профиля, на котором изображен персонаж лягушонок Пепе - мем, используемый ультраправыми группами.
Этот шаг миллиардера вызвал волнение в мире криптовалют, что привело к стремительному росту стоимости одноименного мемкоина - цифровой валюты, вдохновленной интернет-мемами, которая имеет такое же название.
Мем PEPE, первоначально созданный художником Мэттом Фури, претерпел культурную эволюцию, став основой интернет-юмора и пунктом объединения для различных онлайн-сообществ. В 2023 году мемкоин PEPE появился как децентрализованная криптовалюта, вдохновленная мемом, быстро приобретая популярность среди инвесторов, стремящихся воспроизвести успех других мемкоинов, таких как Dogecoin и Shiba Inu.
После смены Маском фото профиля мемкоин начал расти.
Ранее Маск влиял на цены криптовалют своими комментариями в социальных сетях, но не было понятно, имеет ли он какое-то отношение к этому конкретному мемекоину.
Добавим
«Кекиус» - от „kek“, что примерно означает „громко смеяться“, слово часто используется среди геймеров, но сейчас часто ассоциируется с ультраправыми.
«Кек» - это также имя древнеегипетского бога тьмы, которого иногда изображают с головой лягушки.
Многие связывают «Maximus» с именем героя Рассела Кроу в фильме «Гладиатор» - Максимус Децимус Меридиус.
На новом изображении профиля Маска изображен Пепе в римской военной одежде с игровой приставкой в руках.