Новий нікнейм Ілона Маска на X: «Кекіус Максимус» викликав хвилювання на ринку крипти

Мільярдер Ілон Маск нещодавно змінив нікнейм на своїй соціальній платформі X на "Кекіус Максимус". Це викликало хвилювання на ринку криптовалют, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Ілон Маск не надав ніяких пояснень щодо зміни нікнейму або нового основного зображення профілю, на якому зображений персонаж жабеня Пепе - мем, який використовується ультраправими групами.

Цей крок мільярдера викликав хвилювання у світі криптовалют, що призвело до стрімкого зростання вартості однойменного мемкоіна - цифрової валюти, натхненної інтернет-мемами, яка має таку ж назву.

Мем PEPE, спочатку створений художником Меттом Фурі, зазнав культурної еволюції, ставши основою інтернет-гумору та пунктом об'єднання для різних онлайн-спільнот. У 2023 році мемкоін PEPE з'явився як децентралізована криптовалюта, натхненна мемом, швидко здобуваючи популярність серед інвесторів, які прагнуть відтворити успіх інших мемкоінів, таких як Dogecoin і Shiba Inu.

Після зміни Маском фото профілю мемкоін почав зростати.

Раніше Маск впливав на ціни криптовалют своїми коментарями в соціальних мережах, але не було зрозуміло, чи має він якесь відношення до цього конкретного мемекоіна.

Додамо

"Кекіус" - від "kek", що приблизно означає "голосно сміятися", слово часто використовується серед геймерів, але зараз часто асоціюється з ультраправими.

"Кек" - це також ім'я давньоєгипетського бога темряви, якого іноді зображують з головою жаби.

Багато хто пов'язує "Maximus" з ім'ям героя Рассела Кроу у фільмі "Гладіатор" - Максимус Децимус Меридіус.

На новому зображенні профілю Маска зображений Пепе у римському військовому одязі з ігровою приставкою в руках.