Новий нікнейм Ілона Маска на X: «Кекіус Максимус» викликав хвилювання на ринку крипти
Київ • УНН
Ілон Маск оновив свій профіль на X, змінивши нікнейм та додавши зображення мема Пепе. Це спричинило зростання вартості однойменного мемкоіна PEPE на криптовалютному ринку.
Мільярдер Ілон Маск нещодавно змінив нікнейм на своїй соціальній платформі X на "Кекіус Максимус". Це викликало хвилювання на ринку криптовалют, пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Ілон Маск не надав ніяких пояснень щодо зміни нікнейму або нового основного зображення профілю, на якому зображений персонаж жабеня Пепе - мем, який використовується ультраправими групами.
Цей крок мільярдера викликав хвилювання у світі криптовалют, що призвело до стрімкого зростання вартості однойменного мемкоіна - цифрової валюти, натхненної інтернет-мемами, яка має таку ж назву.
Мем PEPE, спочатку створений художником Меттом Фурі, зазнав культурної еволюції, ставши основою інтернет-гумору та пунктом об'єднання для різних онлайн-спільнот. У 2023 році мемкоін PEPE з'явився як децентралізована криптовалюта, натхненна мемом, швидко здобуваючи популярність серед інвесторів, які прагнуть відтворити успіх інших мемкоінів, таких як Dogecoin і Shiba Inu.
Після зміни Маском фото профілю мемкоін почав зростати.
Раніше Маск впливав на ціни криптовалют своїми коментарями в соціальних мережах, але не було зрозуміло, чи має він якесь відношення до цього конкретного мемекоіна.
Додамо
"Кекіус" - від "kek", що приблизно означає "голосно сміятися", слово часто використовується серед геймерів, але зараз часто асоціюється з ультраправими.
"Кек" - це також ім'я давньоєгипетського бога темряви, якого іноді зображують з головою жаби.
Багато хто пов'язує "Maximus" з ім'ям героя Рассела Кроу у фільмі "Гладіатор" - Максимус Децимус Меридіус.
На новому зображенні профілю Маска зображений Пепе у римському військовому одязі з ігровою приставкою в руках.