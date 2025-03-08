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Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Киев • УНН

 • 101680 просмотра

Белый дом провел исторический саммит по криптовалютам, объявив о создании стратегического резерва биткойнов из конфискованных активов. После саммита цена биткойна упала на 4%, а за неделю - на 8%.

Трамп провел первый в истории саммит по криптовалютам, но это не спасло биткойн

Белый дом провел в пятницу, 07 марта, первый в истории саммит по криптовалютам. Однако цена биткойна все равно снизилась. Об этом сообщает NBC News, передает УНН.

Детали

Отмечается, что саммит собрал лидеров индустрии, которая стала крупнейшей группой доноров на выборах 2024 года.

Целью мероприятия было подтвердить стремление администрации президента США Дональда Трампа сделать Соединенные Штаты "криптостолицей мира" и официально отменить жесткое регулирование отрасли администрацией Байдена

- пишет NBC News.

Однако некоторые инвесторы, очевидно, ожидали большего. После завершения саммита цена биткойна упала на 4%, и по итогам недели снизилась примерно на 8%.

Как сообщает NBC News, источником падения цены биткойна стал Дэвид Сакс, главный специалист Белого дома по вопросам ИИ и криптовалют. Он объявил, что США создают "стратегический резерв биткойнов", заявив при этом, что Соединенные Штаты не имеют активных планов по дополнительным закупкам криптовалюты.

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Вместо этого резерв будет состоять из имеющихся запасов биткойнов, конфискованных правоохранительными органами у подозреваемых или изъятых в ходе гражданских разбирательств.

Сдержанную реакцию высказал Джефф Парк, руководитель инвестиционной группы биткойнов Bitwise, назвав детали указа "неидеальным результатом".

Указ о выборах - это единичная политическая директива, которая может остаться или исчезнуть так же легко, как указ Байдена о гендерно-подтверждающей помощи несовершеннолетним или указ, направленный на ограничение индустрии искусственного интеллекта

- написал он в соцсети Х.

"Без коллективной силы законодательства, отражающего волю коалиционного строительства народа, он вряд ли станет тем решающим фактором, который положит начало целой серии второстепенных вещей, на которые ожидают люди".

Напоминаем

Указ Трампа о создании стратегического резерва биткойнов из конфискованных активов разочаровал инвесторов. BTC упал до $84 717, а основные альткойны потеряли от 3.4% до 7.8% стоимости.

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Вита Зеленецкая

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