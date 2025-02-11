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Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Киев  •  УНН

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Законопроект о легализации криптовалют в Украине готов к рассмотрению в Верховной Раде. Документ базируется на европейских нормах MiCA и предусматривает создание прозрачного рынка виртуальных активов.

Виртуальная купюра вскоре будет законной в Украине. Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов в комментарии корреспонденту УНН сообщил, что законопроект уже достаточно проработан и может и должен приниматься депутатами Верховной Рады. Цель же легализации - запустить рынок виртуальных активов.

А именно чтобы начал действовать закон о виртуальных активах, который был принят и подписан Президентом еще в 2022 году. Там есть норма, которая откладывает вступление в действие этого закона. Как говорят, о том, что для этого надо принять изменения в налоговый кодекс, которые будут описывать налогообложение операции с виртуальными активами

- сказал Руслан Магомедов.

Криптовалюта даст возможность государству создать новую отрасль, которая станет существенным источником поступлений в госбюджет, а также позволит защищать инвесторов этого инструмента. Что касается бизнеса, то он получает прозрачные правила игры. Результаты виртуальной торговли и операций люди смогут уже отражать официально.

Сейчас крипта очень популярна и мы все знаем отношение руководства одной из крупнейших экономик мира, именно США. Я думаю, что многие сейчас страны будут пересматривать свое отношение к этой отрасли, у нас есть все задатки для того, чтобы стать лидером. Потому что сейчас много людей в Украине физических лиц занимаются этим и работают с криптой. А вот для юридических лиц такой возможности нет, потому что никак это не описано и не урегулировано. Ну и физические лица не могут нормально отчитываться о своих результатах торговли виртуальными активам

- отметил Магомедов.

Важным фактором в реализации законопроекта является и то, что его создали на основе MiCA, нормативно-правового акта Европейского Союза, который помогает регулировать виртуальные активы в ЕС, защищая как инвесторов, так и пользователей.

"Когда мы делали основу, которая сейчас используется парламентариями для разработки закона, мы взяли за базу МиСА, но сделали так, чтобы ее все нормативы были приемлемыми для отечественного рынка. Все цифры по штрафам, нормативам по капиталу, они будут соответствовать реалиям. Это делается для того, чтобы рынок мог работать в условиях украинской экономики"

Ожидается, что закон о производстве легализованной криптовалюты депутаты рассмотрят в первом чтении уже в этом квартале. Его полное принятие планируется уже в этом году.

Напомним

УНН подготовил серию публикаций, в которой рассказывал о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалюты - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: Что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: Что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их отличия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Шестой материал: Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Александр Карамушка

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