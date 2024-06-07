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Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників

Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників

Київ • УНН

 • 257559 перегляди

Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників.

З розвитком криптовалютного ринку все більше людей починають використовувати криптовалютні біржі та обмінники для купівлі, продажу та обміну своїх цифрових активів. Однак, з ростом популярності криптовалюти зростає і кількість загроз безпеці. Які запобіжні заходи слід вжити, щоб зберегти свої кошти, і яким біржам та обмінникам варто віддавати перевагу – про це УНН розповіла співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Соnсогԁ Fintech Solutions Олена Сосєдка.

Вибір надійної біржі або обмінника

Першим кроком до безпечного використання криптовалюти є вибір надійної і перевіреної платформи. При виборі біржі або обмінника слід звернути увагу на репутацію та відгуки користувачів, наявність ліцензії, прозорість і відкритість платформи.

"Вивчіть відгуки та рейтинги інших користувачів, щоб переконатися в надійності платформи. Наприклад, якщо більшість відгуків негативні, це серйозний сигнал, щоб пошукати іншу біржу. Перевагу варто віддавати платформам, які регулюються державними органами і мають необхідні ліцензії", - розповідає Олена Сосєдка.

За її словами, також варто пам'ятати, що надійні платформи надають інформацію про свою команду, місцезнаходження та юридичний статус.

Безпека облікового запису

Після вибору платформи необхідно приділити увагу безпеці вашого аккаунта. Для цього, за словами Олени Сосєдки, обов'язково слід використовувати двофакторну аутентифікацію (2FA). Це може бути програма автентифікації, SMS або апаратний маркер. Наприклад, навіть якщо шахраї дізнаються ваш пароль, без другого фактора вони не зможуть отримати доступ до вашого аккаунту.

Не зайвим буде і нагадування про використання складних паролів з обов'язковим набором букв, цифр і символів.

Особливо потрібно бути уважним до фішингових атак. Не варто переходити за посиланнями з підозрілих листів, а також завжди перевіряти URL сайту перед введенням даних.

Захист коштів і уважність при транзакціях

Для безпеки ваших активів на біржі бажано зберігати тільки ту частину криптомонет, яка необхідна для торгівлі.

"Решту коштів краще зберігати в холодних гаманцях, адже вони не підключені до Інтернету і менш схильні до злому. Не варто зберігати всі свої активи на одній платформі. Краще розділити кошти між декількома біржами і гаманцями для зниження ризиків. Наприклад, якщо одна платформа виявиться скомпрометованою, ви не втратите всі свої кошти", - радить Олена Сосєдка.

Особливу увагу варто приділити перевірці правильності адрес одержувачів, адже помилка всього лише в одному символі може призвести до незворотної втрати коштів. Щоб цього не сталося, Олена Сосєдка радить перед основним переказом для підтвердження правильності даних зробити тестову відправку невеликої суми.

Вона також нагадала, що деякі криптовалюти вимагають вказівки міток (тегів) при відправці. Їх теж обов'язково потрібно вказувати.

Щоб фінансова діяльність на криптовалютних біржах приносила і задоволення, і прибуток, за словами співзасновниці першої в Україні фінтех-екосистеми Соnсогԁ Fintech Solutions, потрібно бути в курсі всіх останніх подій, які стосуються цієї сфери.  

"Регулярно читайте новини та статті про безпеку в сфері криптовалют. Вчіться на досвіді інших користувачів. Приєднуйтесь до криптовалютних спільнот, де можна обговорити питання безпеки і отримати поради від досвідчених учасників. Слідкуйте за оновленнями програмного забезпечення та додатків, які ви використовуєте", - резюмувала Олена Сосєдка.

Нагадаємо

УНН розпочав серію публікацій, у якій розповідає про цифрові валюти та їхні можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюти - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал - халвінгу біткоїна: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени і в чому їх відмінності.

П'ятий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 5. Холодні та гарячі гаманці

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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