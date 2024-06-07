Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Четверть миллиона ВПЛ выбрали для проживания Одесчину - Кипер
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне до председательства Венгрии - FT
Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов
В Польше фермеры прекратили блокировку "Рава-Русской": на выезд из Украины по состоянию на утро оформлено 40 грузовиков
В Харькове ночью произошел масштабный пожар в корпусе университета
Атака рф на Киевщине: спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте
НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс" - СМИ
Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал
Популярные
7 июня: Всемирный день безопасности пищевых продуктов, Международный день специалистов в сфере поставок
Россия отправила военные корабли на учения на Кубу вблизи США
Столтенберг: НАТО не планирует отправлять военных в Украину
Отсутствие Китая на мирном саммите в Швейцарии подверглось критике со стороны США
Bild: правительство Германии разработало план на случай войны с Россией
Публикации
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
На уровень долларового миллионера: агрокомпания экс-регионала и бывшего секретаря СНБО разрушает сельскую дорогу, и не горит желанием ее ремонтировать
Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников.
Четверть миллиона ВПЛ выбрали для проживания Одесчину - Кипер
Более 240 тысяч внутренне перемещенных украинцев решили жить в Одесской области, увеличив ее население до более чем 2,5 миллионов человек.
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора
Сергей Гроза и Владимир Науменко, бенефициарные владельцы "Олимпекс Купе Интернешнл", предположительно незаконно экспортировали зерно, находящееся под залогом по кредиту американского инвестиционного фонда. А их сообщник Александр Дятлев стал новым директором компании.
Еврокомиссия порекомендует начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне до председательства Венгрии - FT
Европейская комиссия будет рекомендовать начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС в июне, прежде чем Венгрия возьмет на себя председательство в блоке.
Войска рф обстреляли четыре общины Сумской области: зафиксировано 27 взрывов
российские войска обстреляли 4 населенных пункта в Сумской области, зафиксировав 27 взрывов.
В Польше фермеры прекратили блокировку "Рава-Русской": на выезд из Украины по состоянию на утро оформлено 40 грузовиков
По состоянию на 8: 00 утра 7 июня, после того как польские фермеры сняли блокаду, было зарегистрировано 40 грузовиков для выезда из Украины через контрольно-пропускной пункт "Рава-Русская".
В Харькове ночью произошел масштабный пожар в корпусе университета
На первом этаже пятиэтажного учебного корпуса Харьковского автомобильно-дорожного университета возник пожар на площади 400 квадратных метров, который был ликвидирован без каких-либо пострадавших.
Атака рф на Киевщине: спасатели продолжают ликвидировать пожар на промышленном объекте
российская атака вызвала пожар на промышленном объекте в Киевской области, спасатели работают над ликвидацией пожара, а правоохранительные органы документируют последствия обстрела. Информации о пострадавших не поступало.
НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс" - СМИ
НАБУ разоблачило адвоката Носова на взятке в интересах банка "Альянс", пишут СМИ.
Курс валют на 7 июня: доллар незначительно подорожал
Error 42: something went wron.