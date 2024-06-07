Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников.

С развитием криптовалютного рынка всё больше людей начинают использовать криптовалютные биржи и обменники для покупки, продажи и обмена своих цифровых активов. Однако, с ростом популярности криптовалют возрастает и количество угроз безопасности. Какие меры предосторожности следует предпринять, чтоб сберечь свои средства, и каким биржам и обменникам стоит отдавать предпочтение – об этом УНН рассказала соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Соnсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка.

Выбор надёжной биржи или обменника

Первым шагом к безопасному использованию криптовалют является выбор надёжной и проверенной платформы. При выборе биржи или обменника следует обратить внимание на репутацию и отзывы пользователей, наличие лицензии, прозрачность и открытость платформы.

"Изучите отзывы и рейтинги других пользователей, чтобы убедиться в надёжности платформы. Например, если большинство отзывов отрицательные, это серьёзный сигнал, чтобы поискать другую биржу. Предпочтение стоит отдавать платформам, которые регулируются государственными органами и имеют необходимые лицензии", - рассказывает Елена Соседка.

По ее словам, также стоить помнить, что надёжные платформы предоставляют информацию о своей команде, местоположении и юридическом статусе.

Безопасность аккаунта

После выбора платформы необходимо уделить внимание безопасности вашего аккаунта. Для этого, по словам Елены Соседки, обязательно следует использовать двухфакторную аутентификацит (2FA). Это может быть приложение-аутентификатор, SMS или аппаратный токен. Например, даже если мошенники узнают ваш пароль, без второго фактора они не смогут получить доступ к вашему аккаунту.

Не лишним будет и напоминание об использовании сложных паролей с обязательным набором букв, цифр и символов.

Особенно нужно быть внимательным к фишинговым атакам. Не стоит переходить по ссылкам из подозрительных писем, а также всегда проверять URL сайта перед вводом данных.

Защита средств и внимательность при транзакциях

Для безопасности ваших активов на бирже желательно хранить только ту часть криптомонет, которая необходима для торговли.

"Остальные средства лучше хранить в холодных кошельках, ведь они не подключены к интернету и менее подвержены взлому. Не стоит хранить все свои активы на одной платформе. Лучше разделить средства между несколькими биржами и кошельками для снижения рисков. Например, если одна платформа окажется скомпрометированной, вы не потеряете все свои средства", - советует Елена Соседка.

Особое внимание стоит уделить проверке правильности адресов получателей, так как ошибка всего лишь в одном символе может привести к необратимой потере средств. Чтобы этого не случилось, Елена Соседка советует перед основным переводом для подтверждения правильности данных сделать тестовую отправку небольшой суммы.

Она также напомнила, что некоторые криптовалюты требуют указания меток (тегов) при отправке. Их тоже обязательно нужно указывать.

Чтобы финансовая деятельность на криптовалютных биржах приносила и удовольствие, и прибыль, по словам соучредителя первой в Украине финтех-экосистемы Соnсогԁ Fintech Solutions, нужно быть в курсе всех последних событий, которые касаются этой сферы.

"Регулярно читайте новости и статьи о безопасности в сфере криптовалют. Учитесь на опыте других пользователей. Присоединяйтесь к криптовалютным сообществам, где можно обсудить вопросы безопасности и получить советы от опытных участников. Следите за обновлениями программного обеспечения и приложений, которые вы используете", - резюмировала Елена Соседка.

Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой рассказывает о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.

Третий материал: "Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету.

Четвертый материал: "Крипта для чайников". Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия.

Пятый материал: "Крипта для чайников". Часть 5. Холодные и горячие кошельки