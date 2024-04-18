"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

Криптовалюта - это новый тип денег, основанный на блокчейн-технологии, которая позволяет безопасно осуществлять транзакции и владеть активами без необходимости в центральной организации, такой как банк. Соучредитель первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка рассказала УНН о ключевых аспектах и секторах в мире криптовалют, а также пошагово объяснила, как приобрести криптомонету.

Централизованные и децентрализованные криптобиржи

По ее словам, биржи криптовалют делятся на:

централизованные - это онлайн-платформы для покупки, продажи и обмена криптовалюты, которыми управляют компании и контролируют ваши операции и хранение денег. Например, это биржи Binance и Coinbase;

децентрализованные (DeFi) - это платформы, на которых можно пользователям взаимодействовать напрямую между собой без посредников. Например, такие биржи как Uniswap, позволяют пользователям обменивать криптовалюты напрямую через свои цифровые кошельки, такие как Metamask, без необходимости регистрации или верификации.

"FTX была одной из крупнейших централизованных бирж, которая внезапно обанкротилась, что привело к заморозке и потере средств пользователей. Этот случай подчеркивает риски, связанные с хранением активов на централизованных платформах, где пользователи не контролируют свои средства непосредственно", - рассказала Соседка.

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Инновационные приложения в мире крипты

Эксперт отметила, что в мире криптовалют есть много инновационных программ, которые позволяют участникам в полном объеме использовать возможности предоставленные новой цифровой экономикой. Например, Фантокены, NFT, DAO.

Фантокены - это специальные цифровые монеты, которые позволяют фанатам спорта и развлечений взаимодействовать с любимыми командами и артистами. Например, владельцы фантокенов могут голосовать за песни, звучащие на стадионах, или выбирать дизайн формы команды.

NFT (невзаимозаменяемые токены) - это уникальные цифровые активы, связанные с искусством, коллекционными предметами и даже игровыми элементами. Игры на основе технологии Play-to-Earn, такие как Axie Infinity, позволяют игрокам зарабатывать реальные деньги, выполняя задания и продавая или обменивая свои NFT.

Токенизированные акции позволяют инвестировать в ценные бумаги крупных компаний, покупая их частями в форме криптовалюты. Это делает инвестиции более доступными, поскольку это не обязывает вас покупать целую акцию.

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DAO (Decentralized Autonomous Organizations) - это организации, которыми управляют полностью через блокчейн. То есть все решения принимаются сообществом через систему голосования, что обеспечивает высокий уровень прозрачности и дает каждому участнику возможность влиять на управление организацией.

"Криптовалюты и блокчейн предлагают новые возможности для инвестиций, управления активами и даже развлечений. Понимание разнообразия секторов в этом пространстве - от централизованных и децентрализованных платформ до инновационных программ - позволяет участникам шире использовать возможности, предоставляемые новой цифровой экономикой", - отметила Соседка.

Однако, она отметила, что каждый из этих секторов имеет свои особенности и потенциальные риски, и важно осознанно подходить к инвестициям и участию в этих проектах.

Как купить криптовалюту

Также эксперт предоставила пошаговые инструкции, как купить криптовалюту на централизованных и децентрализованных биржах.

Пошаговая инструкция о приобретении крипты на централизованных биржах (на примере Coinbase):

1. Регистрация учетной записи: Перейдите на сайт Coinbase и создайте учетную запись, заполнив необходимые поля (электронная почта, пароль).

2. Верификация: Для покупки криптовалюты вам необходимо пройти процесс верификации. У вас могут попросить фотографию паспорта или водительское удостоверение.

3. Подключение способа оплаты: Добавьте вашу банковскую карту (должна быть карта не украинского банка) или банковский счет к вашей учетной записи в Coinbase. Это позволит вам делать покупки непосредственно с вашего банковского счета или карты.

4. Покупка криптовалюты: После добавления способа оплаты и верификации перейдите в раздел покупок, выберите криптовалюту, которую хотите купить (например, Bitcoin), введите сумму покупки и подтвердите транзакцию.

Инструкция для покупки монет на децентрализованных платформах (на примере Uniswap):

1. Настройка кошелька: Для начала вам нужен кошелек, совместимый с Ethereum, например MetaMask. Установите расширение MetaMask в ваш браузер и создайте кошелек.

2. Покупка Ethereum: Поскольку большинство транзакций на Uniswap совершаются через Ethereum, вам необходимо сначала купить Ethereum через централизованную биржу или другие сервисы и перевести его на ваш кошелек MetaMask.

3. Переход на Uniswap: Зайдите на сайт Uniswap и подключите ваш кошелек, используя кнопку "Connect Wallet".

4. Обмен на другую криптовалюту: Выберите Ethereum в качестве исходной валюты и криптовалюту, которую вы хотите купить, в качестве целевой валюты. Введите количество Ethereum, которое вы хотите обменять, и подтвердите транзакцию. Uniswap автоматически обработает обмен, и новая криптовалюта появится в вашем кошельке.

Напомним

УНН начал серию публикаций, в которой будет рассказывать о цифровых валютах и их возможностях. Первый наш материал был посвящен технологии, лежащей в основе криптовалют - блокчейну: "Крипта для чайников". Часть 1: что такое блокчейн и его "фишки", о которых мало кто знает.

Второй материал - халвингу биткоина: "Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют.