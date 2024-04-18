"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  124978 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  163111 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  163421 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  147647 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  114373 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126627 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  138195 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137511 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124059 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103599 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  476997 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

Соосновательница первой в Украине финтех-экосистемы Сопсогԁ Fintech Solutions Елена Соседка объяснила ключевые аспекты и секторы в мире криптовалют. Также пошагово рассказала, как приобрести криптомонету.

Экономика •   •  62468 просмотра
"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с неанонсированным визитом в Киев

Вице-канцлер и министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек посетил Киев без предупреждения, чтобы обсудить предоставление долгосрочной поддержки, экстренной помощи энергетической инфраструктуре Украины и усиление сотрудничества в таких отраслях, как оборонная промышленность.

Экономика •   •  18778 просмотра
Вице-канцлер Германии Хабек прибыл с неанонсированным визитом в Киев

Многомиллионная коррупционная схема на Черновицкой таможне: одному из подозреваемых избрана мера пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 60 млн грн одному из подозреваемых в причастности к многомиллионной коррупционной схеме на Черновицкой таможне, которая нанесла государству 290 млн грн убытков.

Криминал и ЧП •   •  16431 просмотра
Многомиллионная коррупционная схема на Черновицкой таможне: одному из подозреваемых избрана мера пресечения

Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая

Ночью российские войска выпустили четыре ракеты по городу Селидово Донецкой области, в результате чего погибла женщина и были повреждены здания и инфраструктура.

Война •   •  17688 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетами по Селидовому в Донецкой области: есть погибшая

На Прикарпатье под утро рф атаковала критическую инфраструктуру дронами, все обезврежены, произошли пожары из-за обломков - ОВА

На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками, нацеленными на объекты критической инфраструктуры, но все воздушные цели были нейтрализованы силами противовоздушной обороны, произошли пожары от обломков, без жертв.

Война •   •  19185 просмотра
На Прикарпатье под утро рф атаковала критическую инфраструктуру дронами, все обезврежены, произошли пожары из-за обломков - ОВА

Украина может дополнительно получать почти по 1 млрд грн в год за счет уменьшения нелегального рынка сигарет

В Украине доля нелегального рынка сигарет достигла рекордных 25%, что означает недополучение бюджетом почти 25 млрд грн налогов.

Экономика •   •  17890 просмотра
Украина может дополнительно получать почти по 1 млрд грн в год за счет уменьшения нелегального рынка сигарет

В Херсонской области в результате ударов рф 16 раненых, ночью уничтожен вражеский "шахед"

За минувшие сутки в Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и автомобиль, ранив 16 человек, а украинская противовоздушная оборона уничтожила российский беспилотник.

Война •   •  16125 просмотра
В Херсонской области в результате ударов рф 16 раненых, ночью уничтожен вражеский "шахед"

Атака рф на Чернигов: количество жертв возросло до 18

В результате российской атаки на Чернигов количество погибших достигло 18 человек, 77 человек получили ранения, в том числе 4 ребенка, а 3 человека были спасены из-под завалов.

Война •   •  16210 просмотра
Атака рф на Чернигов: количество жертв возросло до 18

россияне ночью атаковали Днепропетровскую область дронами: один "шахед" уничтожили над Криворожьем, под удар попала Никопольщина

В Днепропетровской области российские войска атаковали беспилотниками ночью: один беспилотник был сбит над Криворожским районом, а четыре попали по Никопольщине, повредив два дома и автомобиль в селе, но обошлось без жертв.

Война •   •  13779 просмотра
россияне ночью атаковали Днепропетровскую область дронами: один "шахед" уничтожили над Криворожьем, под удар попала Никопольщина

За сутки враг 235 раз обстрелял 7 населенных пунктов в Запорожской области

российские войска 235 раз атаковали 7 населенных пунктов в Запорожской области. Было зафиксировано 2 авиаудара, 20 беспилотников, 5 ракетно-артиллерийских обстрелов и 208 артиллерийских обстрелов, которые привели к разрушениям жилых домов, но обошлось без жертв.

Война •   •  12743 просмотра
За сутки враг 235 раз обстрелял 7 населенных пунктов в Запорожской области