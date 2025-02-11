Україна готується легалізувати криптовалюту: що зміниться для бізнесу та громадян

Віртуальна купюра незабаром буде законною в Україні. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в коментарі кореспонденту УНН повідомив, що законопроект вже достатньо пропрацьований та може й має ухвалюватись депутатами Верховної ради. Мета ж легалізації - запустити ринок віртуальних активів.

А саме щоб почав діяти закон про віртуальні активи, який був прийнятий і підписаний Президентом ще в 2022 році. Там є норма, яка відтерміновує вступ в дію цього закону. Як кажуть, про те, що для цього треба прийняти зміни до податкового кодексу, які будуть описувати оподаткування операції з віртуальними активами - сказав Руслан Магомедов.

Криптовалюта дасть можливість державі створити нову галузь, яка стане суттєвим джерелом надходжень на держбюджету, а також дозволить захищати інвесторів цього інструменту. Щодо бізнесу, то він отримує прозорі правила гри. Результати віртуальної торгівлі та операцій люди зможуть вже відображати офіційно.

Зараз крипта дуже популярна й ми всі знаємо відношення керівництва однієї з найбільших економік світу, саме США. Я гадаю, що багато зараз країн будуть переглядати своє відношення до цієї галузі, В нас є всі задатки для того, щоб стати лідером. Тому що зараз багато людей в Україні фізичних осіб займаються цим і працюють з криптою. А от для юридичних осіб такої можливості немає, тому що ніяк це не описано та не врегульовано. Ну і фізичні особи не можуть нормально звітувати про свої результати торгівлі віртуальними активам - зазначив Магомедов.

Важливим фактором в реалізації законопроєкту є й те, що його створили на основі MiCA, нормативно-правового акту Європейського Союзу, який допомагає регулювати віртуальні активи в ЄС, захищаючи як інвесторів, так і користувачів.

"Коли ми робили основу, яка зараз використовується парламентарями для розробки закону, ми взяли за базу МіСА, але зробили так, щоб її всі нормативи були прийнятними для вітчизняного ринку. Всі цифри стосовно штрафів, нормативів по капіталу, вони будуть відповідати реаліям. Це робиться для того, щоб ринок міг працювати в умовах української економіки".

Очікується, що закон про провадження легалізованої криптовалюти депутати розглянуть в першому читанні вже цього кварталу. Його повне ухвалення планується вже цього року.

Нагадаємо

УНН підготував серію публікацій, у якій розповідав про цифрові валюти та їхні можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюти - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал - халвінгу біткоїна: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени і в чому їх відмінності.

П'ятий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 5. Холодні та гарячі гаманці

Шостий матеріал: Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників