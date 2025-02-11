Україна готується легалізувати криптовалюту: що зміниться для бізнесу та громадян

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 26572 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 75143 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 130912 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 189595 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 152649 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142076 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119485 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108637 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103131 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 149318 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 51910 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 84125 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 100073 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 46384 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 94513 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 149319 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 148247 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 281702 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 310410 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 246153 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 9561 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 46384 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 73944 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 114284 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 137206 перегляди
Актуальне
Україна готується легалізувати криптовалюту: що зміниться для бізнесу та громадян

Україна готується легалізувати криптовалюту: що зміниться для бізнесу та громадян

Київ • УНН

 • 129736 перегляди

Законопроект про легалізацію криптовалюти в Україні готовий до розгляду у Верховній Раді. Документ базується на європейських нормах MiCA та передбачає створення прозорого ринку віртуальних активів.

Віртуальна купюра незабаром буде законною в Україні. Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Руслан Магомедов в коментарі кореспонденту УНН повідомив, що законопроект вже достатньо пропрацьований та може й має ухвалюватись депутатами Верховної ради. Мета ж легалізації - запустити ринок віртуальних активів.

А саме щоб почав діяти закон про віртуальні активи, який був прийнятий і підписаний Президентом ще в 2022 році. Там є норма, яка відтерміновує вступ в дію цього закону. Як кажуть, про те, що для цього треба прийняти зміни до податкового кодексу, які будуть описувати оподаткування операції з віртуальними активами

- сказав Руслан Магомедов.

Криптовалюта дасть можливість державі створити нову галузь, яка стане суттєвим джерелом надходжень на держбюджету, а також дозволить захищати інвесторів цього інструменту. Щодо бізнесу, то він отримує прозорі правила гри. Результати віртуальної торгівлі та операцій люди зможуть вже відображати офіційно.

Зараз крипта дуже популярна й ми всі знаємо відношення керівництва однієї з найбільших економік світу, саме США. Я гадаю, що багато зараз країн будуть переглядати своє відношення до цієї галузі, В нас є всі задатки для того, щоб стати лідером. Тому що зараз багато людей в Україні фізичних осіб займаються цим і працюють з криптою. А от для юридичних осіб такої можливості немає, тому що ніяк це не описано та не врегульовано. Ну і фізичні особи не можуть нормально звітувати про свої результати торгівлі віртуальними активам

- зазначив Магомедов.

Важливим фактором в реалізації законопроєкту є й те, що його створили на основі MiCA, нормативно-правового акту Європейського Союзу, який допомагає регулювати віртуальні активи в ЄС, захищаючи як інвесторів, так і користувачів.

"Коли ми робили основу, яка зараз використовується парламентарями для розробки закону, ми взяли за базу МіСА, але зробили так, щоб її всі нормативи були прийнятними для вітчизняного ринку. Всі цифри стосовно штрафів, нормативів по капіталу, вони будуть відповідати реаліям. Це робиться для того, щоб ринок міг працювати в умовах української економіки".

Очікується, що закон про провадження легалізованої криптовалюти депутати розглянуть в першому читанні вже цього кварталу. Його повне ухвалення планується вже цього року.

Нагадаємо

УНН підготував серію публікацій, у якій розповідав про цифрові валюти та їхні можливості. Перший наш матеріал був присвячений технології, що лежить в основі криптовалюти - блокчейну: "Крипта для чайників". Частина 1: Що таке блокчейн і його "фішки", про які мало хто знає.

Другий матеріал - халвінгу біткоїна: "Крипта для чайників". Частина 2: Що таке халвінг, і чому він викликає переполох на ринку криптовалют.

Третій матеріал: "Крипта для чайників". Частина 3: покрокова інструкція, як купити криптомонету.

Четвертий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 4: Що таке монети і токени і в чому їх відмінності.

П'ятий матеріал: "Крипта для чайників". Частина 5. Холодні та гарячі гаманці

Шостий матеріал: Крипта для чайників. Частина 6. Безпека при використанні криптовалютних бірж і обмінників

Олександр Карамушка

Олександр Карамушка

СуспільствоЕкономікаТехнології
bitkoinБіткойн
verkhovna-radaВерховна Рада
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами