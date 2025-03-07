Ринок криптовалют падає, незважаючи на створений у США резерв біткоїнів

Указ президента Дональда Трампа про створення стратегічного резерву біткоїна в США залишив інвесторів розчарованими. На тлі цього біткойн (BTC) впав до внутрішньоденного мінімуму в $84 717. Падіння також вплинуло на основні альткоіни, включаючи Ethereum (ETH), Solana (SOL) і XRP.

Передає УНН із посиланням на Financial Times.

Одна з передвиборчих обіцянок Трампа, яка викликала найбільший ентузіазм серед інвесторів у цифрові активи - створення стратегічного криптовалютного резерву в США - була зустрінута повсюдним падінням біткоїна і, більшою мірою, альткоїнів.

Указ президента Дональда Трампа про створення стратегічного резерву біткойнів у США викликав розчарування інвесторів - в наказі зазначається, що резерв зберігатиме лише активи, конфісковані правоохоронним органам США. До цього трейдери сподівалися, що уряд США почне купувати біткойн та інші криптовалюти.

Уряд заявив, що "не буде купувати додаткові активи" для цього запасу, окрім тих, що були отримані в результаті розслідувань, і може запровадити "потенційні продажі" з нього. - пише FT.

На тлі цих пояснень:

Ethereum, що є другий за величиною серед криптовалют - впав на 4,5 відсотка до $2 194.

Ada, токен для блокчейну cardano, впав на 7,8% до $0,87,

Solana - на 5,6% до $143;

XRP - на 3,4% до $2,52.

Біткойн, який продемонстрував ознаки відновлення на початку тижня, повернув назад зростання та впав більш ніж на 4%, торгуючись на рівні 87 071 доларів. Дані CoinMarketCap вказують на 24-годинний мінімум у 84 979 доларів, що викликає занепокоєння щодо реакції ринку на нормативні зміни.

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Коментарі фахівців ринку

США не продадуть біткоїни, розміщені в резерві. Його зберігатимуть як цінність. Резерв — це як цифровий Форт-Нокс для криптовалюти, яку часто називають "цифровим золотом" - зазначив підтвердив Девід Сакс, інвестор-мільярдер і криптоцар Білого дому в соціальних мережах X.

Сакс підрахував, що США мають приблизно 200 000 біткойнів на суму близько 17,8 мільярдів доларів.

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Волатильність криптовалюти спостерігається у той час, коли Білий дім приймає інвесторів і керівників великих американських компаній, включаючи Брайана Армстронга з Coinbase і Майкла Сейлора з Strategy, на саміті в п'ятницю, підкреслюючи своє визнання цієї галузі.

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