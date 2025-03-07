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Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткойнов

Киев • УНН

 • 29798 просмотра

Указ Трампа о создании стратегического резерва биткойнов из конфискованных активов разочаровал инвесторов. BTC упал до $84 717, а основные альткойны потеряли от 3.4% до 7.8% стоимости.

Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткойнов

Указ президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткойна в США оставил инвесторов разочарованными. На фоне этого биткойн (BTC) упал до внутридневного минимума в $84 717. Падение также повлияло на основные альткойны, включая Ethereum (ETH), Solana (SOL) и XRP.

Передает УНН с ссылкой на Financial Times.

Одно из предвыборных обещаний Трампа, которое вызвало наибольший энтузиазм среди инвесторов в цифровые активы - создание стратегического криптовалютного резерва в США - было встречено повсеместным падением биткойна и, в большей степени, альткойнов.

Указ президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткойнов в США вызвал разочарование инвесторов - в приказе указывается, что резерв будет хранить только активы, конфискованные правоохранительными органами США. До этого трейдеры надеялись, что правительство США начнет покупать биткойн и другие криптовалюты.

Правительство заявило, что "не будет покупать дополнительные активы" для этого запаса, кроме тех, что были получены в результате расследований, и может ввести "потенциальные продажи" из него.

- пишет FT.

На фоне этих объяснений:

  • Ethereum, который является вторым по величине среди криптовалют - упал на 4,5 процента до $2 194;
    • Ada, токен для блокчейна cardano, упал на 7,8% до $0,87;
      • Solana - на 5,6% до $143;
        • XRP - на 3,4% до $2,52.

          Биткойн, который продемонстрировал признаки восстановления в начале недели, вернул назад рост и упал более чем на 4%, торгуясь на уровне 87 071 долларов. Данные CoinMarketCap указывают на 24-часовой минимум в 84 979 долларов, что вызывает беспокойство относительно реакции рынка на нормативные изменения.

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          Комментарии специалистов рынка

          США не продадут биткойны, размещенные в резерве. Их будут хранить как ценность. Резерв — это как цифровой Форт-Нокс для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом"

          - отметил подтвердил Дэвид Сакс, инвестор-миллиардер и криптоцарь Белого дома в социальных сетях X.

          Сакс подсчитал, что США имеют примерно 200 000 биткойнов на сумму около 17,8 миллиардов долларов.

          Пока что нет указаний на то, сколько, если вообще, будет приобретено, а также временных рамок

          - сказал Эндрю О’Нил, управляющий директор цифровых активов S&P Global Ratings

          Волатильность криптовалюты наблюдается в то время, когда Белый дом принимает инвесторов и руководителей крупных американских компаний, включая Брайана Армстронга из Coinbase и Майкла Сэйлора из Strategy, на саммите в пятницу, подчеркивая свое признание этой отрасли.

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          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

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