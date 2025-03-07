Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткойнов

Указ президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткойна в США оставил инвесторов разочарованными. На фоне этого биткойн (BTC) упал до внутридневного минимума в $84 717. Падение также повлияло на основные альткойны, включая Ethereum (ETH), Solana (SOL) и XRP.

Передает УНН с ссылкой на Financial Times.

Одно из предвыборных обещаний Трампа, которое вызвало наибольший энтузиазм среди инвесторов в цифровые активы - создание стратегического криптовалютного резерва в США - было встречено повсеместным падением биткойна и, в большей степени, альткойнов.

Указ президента Дональда Трампа о создании стратегического резерва биткойнов в США вызвал разочарование инвесторов - в приказе указывается, что резерв будет хранить только активы, конфискованные правоохранительными органами США. До этого трейдеры надеялись, что правительство США начнет покупать биткойн и другие криптовалюты.

Правительство заявило, что "не будет покупать дополнительные активы" для этого запаса, кроме тех, что были получены в результате расследований, и может ввести "потенциальные продажи" из него.

На фоне этих объяснений:

Биткойн, который продемонстрировал признаки восстановления в начале недели, вернул назад рост и упал более чем на 4%, торгуясь на уровне 87 071 долларов. Данные CoinMarketCap указывают на 24-часовой минимум в 84 979 долларов, что вызывает беспокойство относительно реакции рынка на нормативные изменения.

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Комментарии специалистов рынка

США не продадут биткойны, размещенные в резерве. Их будут хранить как ценность. Резерв — это как цифровой Форт-Нокс для криптовалюты, которую часто называют "цифровым золотом"

Сакс подсчитал, что США имеют примерно 200 000 биткойнов на сумму около 17,8 миллиардов долларов.

Пока что нет указаний на то, сколько, если вообще, будет приобретено, а также временных рамок