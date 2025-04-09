Биткоин упал на 8% из-за пошлин Трампа, потеряв почти всю прибыль после выборов. Ethereum, XRP и Solana также понесли значительные потери, а мировые рынки обвалились.
Биткоин стабилизировался на фоне ожидания новых пошлин от Трампа, но большинство других криптовалют, таких как XRP, Solana, Cardano и Polygon, потеряли в цене.
В 2024 году украинские чиновники подали более 2,1 тысячи деклараций с криптовалютой, что в 2,2 раза больше, чем до большой войны. Больше всего криптовалюту декларируют представители силовых структур.
Биткойн упал на 2,4% до $80 289 после объявления Трампом о национальном криптовалютном резерве. Другие криптовалюты также демонстрируют падение, включая ETH, XRP, Solana и Cardano.
Биткойн упал на 11% до $82,300 после объявления Трампом о создании национального резерва криптовалют. Ethereum, Solana и другие криптовалюты также понесли значительные потери на фоне новых торговых пошлин.
Указ Трампа о создании стратегического резерва биткойнов из конфискованных активов разочаровал инвесторов. BTC упал до $84 717, а основные альткойны потеряли от 3.4% до 7.8% стоимости.
Дональд Трамп анонсировал включение Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana и Cardano в новый Стратегический крипторезерв США. После заявления курсы упомянутых криптовалют показали значительный рост - от 10% до 63%.
Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.
Биткоин упал на 21% от пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась на $1 трлн. Инвесторы разочарованы отсутствием четкой криптовалютной политики Трампа и угрозой новых пошлин.
Криптобиржа Bybit опубликовала результаты экспертизы взлома на сумму 1,46 млрд долларов. ФБР подтвердило причастность северокорейской хакерской группировки Lazarus Group к атаке через скомпрометированный Safe-кошелек.
Биткоин достиг 6-недельного минимума из-за заявления Трампа о новых тарифах и хакерской атаки на биржу Bybit с потерей $1,5 млрд. Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, включая Ethereum, XRP и другие альткоины.
Криптобиржа Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакерской атаки во время перемещения Ethereum между кошельками. По данным Arkham Intelligence, за взломом стоит северокорейская группа Lazarus.
Криптобиржу ByBit атаковали хакеры, выведя 1,4 млрд долларов в ETH на четыре адреса Ethereum. Генеральный директор Бен Чжоу подтвердил инцидент, объяснив, что атака была осуществлена из-за вредоносного кода в смарт-контракте.
5 марта 2025 года Trustee Plus представит обновленную версию криптокошелька с революционным функционалом. Компания уже запустила тестирование с фокус-группой и создала специальный веб-ресурс для будущего релиза.
Спотовое золото выросло на 0,5% до $2,918. 70 за унцию на азиатских торгах, приближаясь к рекордному максимуму. Рост произошел на фоне ослабления доллара и новых торговых пошлин от Трампа.
Биткоин прибавил 1,3% и достиг $98 435 из-за новых торговых тарифов США и ожидания данных по инфляции. Большинство альткоинов также выросли, с Cardano во главе, показавшим скачок на 15,5%.
Биткоин вырос на 1,3% после падения, достигнув $97 873, на фоне ожидания новых данных по инфляции в США. Strategy приобрела дополнительные 7 633 BTC за $742,4 млн, увеличив свои активы до 478 740 BTC.
Биткоин снизился на 1,6% до $96 723,5 на фоне заявления Трампа о новых тарифах и глобальной нестабильности. Альткоины понесли еще большие потери: Эфир упал на 5,4%, XRP - на 7,1%.
Биткоин снизился до $97,7 тыс. из-за торговой напряженности между США и Китаем. MicroStrategy зафиксировала четвертый квартальный убыток подряд, но продолжает наращивать криптоактивы.
Биткоин снизился до $97,6 тысяч из-за обострения торговой напряженности между США и Китаем. SEC сокращает подразделение по регулированию криптовалют на фоне политики администрации Трампа.
Криптовалютный рынок восстановился после решения Трампа отложить введение пошлин на Канаду и Мексику. Биткоин достиг $100 000, а большинство альткоинов выросли на 5-13% после предыдущего падения.
Криптовалютный рынок потерпел резкое падение после введения Трампом новых торговых пошлин на Китай, Канаду и Мексику. Биткоин достиг трехнедельного минимума, а эфир потерял четверть стоимости за три дня.
Криптовалютный рынок резко упал после введения Трампом новых торговых пошлин на Китай, Канаду и Мексику. Биткоин снизился до $91,695, а Эфир потерял 22.7% стоимости из-за оттока инвесторов от рисковых активов.
Криптовалютный рынок демонстрирует нестабильность из-за заявления Трампа о возможном введении 100% пошлин для стран БРИКС. Биткоин снизился на 1,1% после угроз о новых торговых ограничениях с Канадой, Мексикой и Китаем.
Биткоин вырос до $105,3 тыс. после решения ФРС оставить ставки без изменений. Tesla переоценила свои криптоактивы по новым стандартам, добавив $600 млн к прибыли.
Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, биткоин снизился до $98 тысяч. Больше всего пострадал токен $TRUMP, который потерял 14% стоимости на фоне тарифных угроз президента США.
Биткоин достиг исторического максимума в $109 241, выросши на 5,5%. Рост произошел после запуска мемкоинов Дональдом и Меланией Трамп, которые всколыхнули криптовалютный рынок.
Биткоин вырос на 0,32% после объявления MicroStrategy о планах выпуска дополнительных акций для покупки криптовалюты. Компания уже приобрела токенов на 561 млн долларов по средней цене, близкой к рекордному максимуму.
Биткоин четвертый день подряд снижается, упав до $94 тысяч после недавнего рекорда в $108 тысяч. ФРС анонсировала лишь два снижения ставок вместо четырех, что спровоцировало падение криптовалютного рынка.
Биткоин снизился на 2,6% до $101 153 после комментариев главы ФРС о невозможности накопления криптовалюты центробанком. Падение произошло на фоне планов Трампа о создании государственного биткоин-резерва.