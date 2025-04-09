Четвертый день в минусе: биткоин теряет стоимость до $94 тысяч

Биткоин четвертый день подряд снижается, упав до $94 тысяч после недавнего рекорда в $108 тысяч. ФРС анонсировала лишь два снижения ставок вместо четырех, что спровоцировало падение криптовалютного рынка.