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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25663 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Биткоин стабилизировался на фоне ожидания новых пошлин от Трампа, но большинство других криптовалют, таких как XRP, Solana, Cardano и Polygon, потеряли в цене.

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Криптобум среди чиновников: количество деклараций с криптовалютой возросло в 2.2 раза

В 2024 году украинские чиновники подали более 2,1 тысячи деклараций с криптовалютой, что в 2,2 раза больше, чем до большой войны. Больше всего криптовалюту декларируют представители силовых структур.

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Биткойн падает ниже $80 000: что происходит на крипторынке после заявлений Трампа

Биткойн упал на 2,4% до $80 289 после объявления Трампом о национальном криптовалютном резерве. Другие криптовалюты также демонстрируют падение, включая ETH, XRP, Solana и Cardano.

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Биткойн обвалился после решения Трампа о создании криптовалютного резерва

Биткойн упал на 11% до $82,300 после объявления Трампом о создании национального резерва криптовалют. Ethereum, Solana и другие криптовалюты также понесли значительные потери на фоне новых торговых пошлин.

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Рынок криптовалют падает, несмотря на созданный в США резерв биткойнов

Указ Трампа о создании стратегического резерва биткойнов из конфискованных активов разочаровал инвесторов. BTC упал до $84 717, а основные альткойны потеряли от 3.4% до 7.8% стоимости.

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Трамп объявил о создании Стратегического крипторезерва США

Дональд Трамп анонсировал включение Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana и Cardano в новый Стратегический крипторезерв США. После заявления курсы упомянутых криптовалют показали значительный рост - от 10% до 63%.

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Цены на нефть упали: в чем проблема

Цены на нефть Brent и WTI снижаются из-за экономической неопределенности и новых тарифных угроз США. ОПЕК+ рассматривает возможность изменения объемов добычи на фоне отмены лицензии Chevron в Венесуэле.

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Биткоин упал на 21% после выборов Трампа: сколько потерял рынок

Биткоин упал на 21% от пика 20 января, а общая капитализация рынка уменьшилась на $1 трлн. Инвесторы разочарованы отсутствием четкой криптовалютной политики Трампа и угрозой новых пошлин.

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Невероятное ограбление на криптобирже Bybit: миллиарды были украдены через взлом безопасного кошелька - экспертиза

Криптобиржа Bybit опубликовала результаты экспертизы взлома на сумму 1,46 млрд долларов. ФБР подтвердило причастность северокорейской хакерской группировки Lazarus Group к атаке через скомпрометированный Safe-кошелек.

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Биткоин обвалился до 6-недельного минимума: какова причина

Биткоин достиг 6-недельного минимума из-за заявления Трампа о новых тарифах и хакерской атаки на биржу Bybit с потерей $1,5 млрд. Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, включая Ethereum, XRP и другие альткоины.

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Хакеры из КНДР похитили $1,5 млрд с дубайской криптобиржи во время перевода активов

Криптобиржа Bybit потеряла $1,5 млрд из-за хакерской атаки во время перемещения Ethereum между кошельками. По данным Arkham Intelligence, за взломом стоит северокорейская группа Lazarus.

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Криптобиржу ByBit взломали на 1,4 млрд долларов в ETH

Криптобиржу ByBit атаковали хакеры, выведя 1,4 млрд долларов в ETH на четыре адреса Ethereum. Генеральный директор Бен Чжоу подтвердил инцидент, объяснив, что атака была осуществлена из-за вредоносного кода в смарт-контракте.

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Trustee Plus готовит прорывное обновление и откроет новую эпоху в цифровых финансах

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Цены на золото растут, приближаясь к рекордным максимумам

Спотовое золото выросло на 0,5% до $2,918. 70 за унцию на азиатских торгах, приближаясь к рекордному максимуму. Рост произошел на фоне ослабления доллара и новых торговых пошлин от Трампа.

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Биткоин растет на фоне осторожности рынка из-за тарифов Трампа и ожидаемых данных по инфляции

Биткоин прибавил 1,3% и достиг $98 435 из-за новых торговых тарифов США и ожидания данных по инфляции. Большинство альткоинов также выросли, с Cardano во главе, показавшим скачок на 15,5%.

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Биткоин вырос на 1,3% после падения, достигнув $97 873, на фоне ожидания новых данных по инфляции в США. Strategy приобрела дополнительные 7 633 BTC за $742,4 млн, увеличив свои активы до 478 740 BTC.

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Биткоин падает вторую неделю подряд на фоне глобальной нестабильности

Биткоин снизился на 1,6% до $96 723,5 на фоне заявления Трампа о новых тарифах и глобальной нестабильности. Альткоины понесли еще большие потери: Эфир упал на 5,4%, XRP - на 7,1%.

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Цена биткоина упала до $97,7 тысячи: что происходит на крипторынке

Биткоин снизился до $97,7 тыс. из-за торговой напряженности между США и Китаем. MicroStrategy зафиксировала четвертый квартальный убыток подряд, но продолжает наращивать криптоактивы.

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Биткоин теряет позиции: цена снизилась до $97,6 тысяч на фоне геополитической напряженности

Биткоин снизился до $97,6 тысяч из-за обострения торговой напряженности между США и Китаем. SEC сокращает подразделение по регулированию криптовалют на фоне политики администрации Трампа.

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Биткоин восстанавливается: курс дотянулся до $100 тысяч после решения Трампа об отмене пошлин

Криптовалютный рынок восстановился после решения Трампа отложить введение пошлин на Канаду и Мексику. Биткоин достиг $100 000, а большинство альткоинов выросли на 5-13% после предыдущего падения.

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Криптомонеты упали в среднем на 20-30%

Криптовалютный рынок потерпел резкое падение после введения Трампом новых торговых пошлин на Китай, Канаду и Мексику. Биткоин достиг трехнедельного минимума, а эфир потерял четверть стоимости за три дня.

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Биткоин падает: торговые пошлины Трампа бьют по криптовалютам

Криптовалютный рынок резко упал после введения Трампом новых торговых пошлин на Китай, Канаду и Мексику. Биткоин снизился до $91,695, а Эфир потерял 22.7% стоимости из-за оттока инвесторов от рисковых активов.

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Цена биткоина закрепилась на $105 тысяч: что происходит на криптовалютном рынке

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Биткоин упал ниже $100 тысяч после новых заявлений Трампа

Криптовалютный рынок демонстрирует общее падение, биткоин снизился до $98 тысяч. Больше всего пострадал токен $TRUMP, который потерял 14% стоимости на фоне тарифных угроз президента США.

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Биткоин установил новый рекорд перед инаугурацией Трампа

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Четвертый день в минусе: биткоин теряет стоимость до $94 тысяч

Биткоин четвертый день подряд снижается, упав до $94 тысяч после недавнего рекорда в $108 тысяч. ФРС анонсировала лишь два снижения ставок вместо четырех, что спровоцировало падение криптовалютного рынка.

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Биткоин упал на фоне заявлений главы центрального США: что случилось

Биткоин снизился на 2,6% до $101 153 после комментариев главы ФРС о невозможности накопления криптовалюты центробанком. Падение произошло на фоне планов Трампа о создании государственного биткоин-резерва.

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