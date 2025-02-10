Биткоин восстанавливается после падения, но остается под давлением экономической нестабильности

ukenru
В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях
15:30 • 29725 просмотра

В Украине из-за роста больных гриппом и ОРВИ переводят школы на дистанционное обучение: в каких областях

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт
15:21 • 61408 просмотра

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

Эксклюзив
Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями
13:58 • 60569 просмотра

Киберполиция предоставила советы, как научить детей безопасно пользоваться соцсетями

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах
12:54 • 84797 просмотра

Участие Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности подтвердили: организаторы ожидают переговоров в кулуарах

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого
12:39 • 92994 просмотра

НАБУ объявило в розыск экс-депутата Киевского горсовета Комарницкого

Эксклюзив
Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году
10 февраля, 10:22 • 102425 просмотра

Ситуация на рынке труда Украины: уровень безработицы и востребованные профессии в 2025 году

Эксклюзив
Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля
10 февраля, 07:59 • 106539 просмотра

Период мощных эмоций и непредсказуемых перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 – 16 февраля

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине
9 февраля, 05:21 • 137359 просмотра

Трамп созвонился с путиным, чтобы договориться о прекращении войны в Украине

Украину ждут три морозных ночи
8 февраля, 18:26 • 155848 просмотра

Украину ждут три морозных ночи

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина
8 февраля, 15:57 • 170129 просмотра

Романтика, безумные чувства, любовь: премьеры которые можно посмотреть ко Дню святого Валентина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

Marvel показала новый трейлер "Громовержцев" со звездным актерским составом

10 февраля, 07:46 • 118015 просмотра
Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

Потап дал большое интервью российскому журналисту и объяснил свои выезды за границу

10:42 • 110857 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

11:42 • 110653 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

11:56 • 107722 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 85794 просмотра
публикации
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

15:21 • 61408 просмотра
Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

Сотрудничество украинских громад с городами-побратимами: путь к развитию и восстановлению

11:56 • 107722 просмотра
Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

Как правильно ухаживать за постельным бельем: простые советы

11:42 • 110653 просмотра
После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

После "розыска активов из космоса" глава АРМА Дума взялась за "социальную стабильность" предприятий

7 февраля, 14:36 • 184660 просмотра
Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

Несмотря на уголовное дело главный юрист НБУ продолжает находиться на должности: имидж регулятора под угрозой

7 февраля, 12:55 • 187878 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

Направляясь к самой масштабной карте Вселенной: телескоп «Эвклид» зафиксировал редкое кольцо Эйнштейна

16:22 • 190 просмотра
Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

Ариана Гранде предлагает студиям и лейблам включить еженедельную терапию в контракты для молодых звезд

15:19 • 23743 просмотра
В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

В Индии полиция остановила импровизированное уличное выступление Эда Ширана

15:06 • 22735 просмотра
Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

Канье Уэст удалил свой аккаунт в X после "антисемитского взрыва"

13:09 • 56588 просмотра
Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

Том Круз шокировал видом на Суперкубке LIX: «растянутое» лицо стало темой обсуждений

12:53 • 85794 просмотра
Актуальное
Биткоин восстанавливается после падения, но остается под давлением экономической нестабильности

Биткоин восстанавливается после падения, но остается под давлением экономической нестабильности

Киев  •  УНН

 • 6049 просмотра

Read in English

Биткоин вырос на 1,3% после падения, достигнув $97 873, на фоне ожидания новых данных по инфляции в США. Strategy приобрела дополнительные 7 633 BTC за $742,4 млн, увеличив свои активы до 478 740 BTC.

Биткоин частично восстановился после падения, но остается под давлением из-за экономической нестабильности в США. Его курс вырос на 1,3%, до $97 873, тогда как инвесторы ожидают новые данные по инфляции, которые могут повлиять на рынок. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

После резкого падения на выходных биткоин постепенно восстанавливает свои позиции. По состоянию на 09:21 по восточноевропейскому времени  его стоимость выросла на 1,3% - до $97 873. Однако общая ситуация на крипторынке остается напряженной из-за экономической политики США и глобальных финансовых рисков.

На прошлой неделе биткоин потерял более 4%, что связано с обострением торговой войны между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на импорт алюминия и стали, что вызвало ответную реакцию Китая, который ввел ограничения на американский экспорт. Эти меры вызвали беспокойство инвесторов и привели к потере ликвидности на финансовых рынках, в частности в сфере криптовалют.

Цены на газ в Европе достигли 2-летнего максимума на фоне погоды и истощения запасов - WSJ10.02.25, 14:19 • 15962 просмотра

Несмотря на распространенное мнение, что биткоин является защитой от экономической нестабильности, последние события показывают, что он также подвержен влиянию макроэкономических изменений. Доллар США продолжает укрепляться, что давит на крипторынок, ведь растущий курс американской валюты делает альтернативные активы менее привлекательными для инвесторов.

Внимание трейдеров сейчас сосредоточено на данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду. Ожидается, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырастет на 2,9% в годовом измерении, что может повлиять на политику Федеральной резервной системы. Если инфляция останется высокой, это может снизить вероятность уменьшения процентных ставок в США, что еще больше повлияет на криптовалютный рынок.

Стратегия продолжает скупать биткоин

Несмотря на нестабильность рынка, компания Strategy (бывшая MicroStrategy) продолжает активно инвестировать в биткоин. В период с 3 по 9 февраля компания приобрела 7 633 BTC на сумму $742,4 млн, увеличив свои общие активы в криптовалюте до 478 740 BTC, что эквивалентно $46 млрд.

Украинские облигации дорожают на фоне роста ожиданий относительно мирного плана - Bloomberg06.02.25, 15:44 • 27848 просмотров

По словам соучредителя компании Майкла Сейлора, общий объем вложений Strategy в биткоин уже превышает $31,1 млрд, а средняя цена приобретения составляет $65 033 за монету. Таким образом, компания владеет более 2,2% всех существующих биткоинов, учитывая ограниченную эмиссию в 21 млн BTC.

Последние покупки были осуществлены за счет продажи акций:

  • 516 413 обыкновенных акций класса А на сумму $179 млн
  • 7,3 млн привилегированных акций серии А с доходностью 8,00% на сумму $563,4 млн

На данный момент Strategy имеет $4,17 млрд доступных акций в рамках программы «21/21», которая направлена на привлечение $42 млрд для дальнейших инвестиций в биткоин.

Что происходит на рынке криптовалют?

Биткоин не единственная криптовалюта, которая демонстрирует коррекцию после резкого падения. Вместе с ним растут и некоторые другие активы:

  • Ethereum (ETH) подорожал на 1,3%, достигнув $2 661,26
  • XRP поднялся на 1,1%, до $2,442
  • Solana выросла на 4,2%, Cardano - на 3,1%, тогда как Polygon остался без изменений
  • Dogecoin показал небольшой рост на 0,5%, а токен $TRUMP потерял 3,3%

Перспективы биткоина

Ситуация на рынке остается нестабильной, и будущее биткоина в значительной степени зависит от экономических решений в США. Если ФРС воздержится от снижения процентных ставок, это может ослабить привлекательность криптовалюты для инвесторов. В то же время, стратегические покупки крупных компаний, таких как Strategy, свидетельствуют о долгосрочной вере в рост биткоина.

Ближайшие дни будут ключевыми для крипторынка, поскольку данные об инфляции и реакция ФРС могут определить дальнейший курс биткоина.

Напомним

На прошлой неделе биткоин продолжил падение, демонстрируя второй подряд недельный спад на фоне снижения глобального аппетита к риску, что стало следствием заявления президента США Дональда Трампа о новых тарифах, что усилило опасения относительно мировой торговой напряженности.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ЭкономикаТехнологии
bitkoinБиткойн
ethereumEthereum
donald-trampДональд Трамп
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы