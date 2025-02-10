Биткоин восстанавливается после падения, но остается под давлением экономической нестабильности

Биткоин частично восстановился после падения, но остается под давлением из-за экономической нестабильности в США. Его курс вырос на 1,3%, до $97 873, тогда как инвесторы ожидают новые данные по инфляции, которые могут повлиять на рынок. Пишет УНН со ссылкой на Investing.

Детали

После резкого падения на выходных биткоин постепенно восстанавливает свои позиции. По состоянию на 09:21 по восточноевропейскому времени его стоимость выросла на 1,3% - до $97 873. Однако общая ситуация на крипторынке остается напряженной из-за экономической политики США и глобальных финансовых рисков.

На прошлой неделе биткоин потерял более 4%, что связано с обострением торговой войны между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах на импорт алюминия и стали, что вызвало ответную реакцию Китая, который ввел ограничения на американский экспорт. Эти меры вызвали беспокойство инвесторов и привели к потере ликвидности на финансовых рынках, в частности в сфере криптовалют.

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Несмотря на распространенное мнение, что биткоин является защитой от экономической нестабильности, последние события показывают, что он также подвержен влиянию макроэкономических изменений. Доллар США продолжает укрепляться, что давит на крипторынок, ведь растущий курс американской валюты делает альтернативные активы менее привлекательными для инвесторов.

Внимание трейдеров сейчас сосредоточено на данных об инфляции в США, которые будут опубликованы в среду. Ожидается, что индекс потребительских цен (ИПЦ) вырастет на 2,9% в годовом измерении, что может повлиять на политику Федеральной резервной системы. Если инфляция останется высокой, это может снизить вероятность уменьшения процентных ставок в США, что еще больше повлияет на криптовалютный рынок.

Стратегия продолжает скупать биткоин

Несмотря на нестабильность рынка, компания Strategy (бывшая MicroStrategy) продолжает активно инвестировать в биткоин. В период с 3 по 9 февраля компания приобрела 7 633 BTC на сумму $742,4 млн, увеличив свои общие активы в криптовалюте до 478 740 BTC, что эквивалентно $46 млрд.

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По словам соучредителя компании Майкла Сейлора, общий объем вложений Strategy в биткоин уже превышает $31,1 млрд, а средняя цена приобретения составляет $65 033 за монету. Таким образом, компания владеет более 2,2% всех существующих биткоинов, учитывая ограниченную эмиссию в 21 млн BTC.

Последние покупки были осуществлены за счет продажи акций:

516 413 обыкновенных акций класса А на сумму $179 млн

7,3 млн привилегированных акций серии А с доходностью 8,00% на сумму $563,4 млн

На данный момент Strategy имеет $4,17 млрд доступных акций в рамках программы «21/21», которая направлена на привлечение $42 млрд для дальнейших инвестиций в биткоин.

Что происходит на рынке криптовалют?

Биткоин не единственная криптовалюта, которая демонстрирует коррекцию после резкого падения. Вместе с ним растут и некоторые другие активы:

Ethereum (ETH) подорожал на 1,3%, достигнув $2 661,26

XRP поднялся на 1,1%, до $2,442

Solana выросла на 4,2%, Cardano - на 3,1%, тогда как Polygon остался без изменений

Dogecoin показал небольшой рост на 0,5%, а токен $TRUMP потерял 3,3%

Перспективы биткоина

Ситуация на рынке остается нестабильной, и будущее биткоина в значительной степени зависит от экономических решений в США. Если ФРС воздержится от снижения процентных ставок, это может ослабить привлекательность криптовалюты для инвесторов. В то же время, стратегические покупки крупных компаний, таких как Strategy, свидетельствуют о долгосрочной вере в рост биткоина.

Ближайшие дни будут ключевыми для крипторынка, поскольку данные об инфляции и реакция ФРС могут определить дальнейший курс биткоина.

Напомним

На прошлой неделе биткоин продолжил падение, демонстрируя второй подряд недельный спад на фоне снижения глобального аппетита к риску, что стало следствием заявления президента США Дональда Трампа о новых тарифах, что усилило опасения относительно мировой торговой напряженности.