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Украинские облигации дорожают на фоне роста ожиданий относительно мирного плана - Bloomberg

Киев  •  УНН

 • 3006 просмотра

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Долларовые облигации Украины выросли до новых максимумов на фоне ожиданий относительно плана прекращения войны. Облигации 2034 года превысили 60 центов за доллар, а общая доходность в этом году достигла 7,8%.

Долларовые облигации Украины растут уже пятый день, достигнув новых максимумов "на фоне ожиданий того, что на следующей неделе появятся подробности соглашения о прекращении войны", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Долг страны вырос в цене по всем срокам погашения, а облигации 2034 года превысили 60 центов за доллар - самый сильный показатель со времени их выпуска в прошлом году. Долларовые облигации Украины принесли в этом году 7,8% прибыли в целом, регулярно входя в число самых прибыльных ценных бумаг на развивающихся рынках, согласно данным, собранным Bloomberg.

"Союзники США ожидают, что администрация президента Дональда Трампа представит долгожданный план по прекращению войны россии с Украиной на конференции в Германии на следующей неделе", о чем сообщило Bloomberg ранее. 

"Я думаю, что рынок продолжит оставаться позитивным вплоть до фактической встречи Трампа и путина", - сказал Тимоти Эш, старший стратег по суверенным инвестициям на развивающихся рынках в RBC BlueBay Asset Management.

Как сообщается, украинские облигации в прошлом году принесли около 60% прибыли, на фоне того, как управляющие фондами наращивали свои позиции, делая ставку на шаги, которые ускорят прекращение войны. Посланник Трампа, тем временем сказал, что не будет представлять план публично в Мюнхене, поскольку это должен сделать президент.

Жизнеспособный мир обеспечит "большой рост", хотя все еще существует риск плохой сделки, "где безопасность не будет гарантирована", что приведет к мрачным последствиям для Украины и Европы, добавил Эш из Bluebay.

Госдолг Украины достигает 87,9% ожидаемого ВВП в 2024 году - Минфин06.02.25, 12:55 • 13179 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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