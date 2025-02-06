Українські облігації дорожчають на тлі зростання очікувань щодо мирного плану - Bloomberg

ukenru
09:48 • 17736 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 45502 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 90521 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 118496 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 151704 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 208675 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 169084 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 150516 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124599 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109684 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 116988 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 120690 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 115690 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 119899 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 114035 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 169856 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 168520 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 300942 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 328934 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 264041 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 2346 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 47570 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 50856 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 115686 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 96962 перегляди
Актуальне
Українські облігації дорожчають на тлі зростання очікувань щодо мирного плану - Bloomberg

Українські облігації дорожчають на тлі зростання очікувань щодо мирного плану - Bloomberg

Київ • УНН

 • 28565 перегляди

Доларові облігації України зросли до нових максимумів на тлі очікувань щодо плану припинення війни. Облігації 2034 року перевищили 60 центів за долар, а загальна прибутковість цього року сягнула 7,8%.

Доларові облігації України зростають уже п'ятий день, досягнувши нових максимумів "на тлі очікувань того, що наступного тижня з'являться подробиці угоди про припинення війни", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Борг країни зріс в ціні за всіма термінами погашення, а облігації 2034 року перевищили 60 центів за долар - найсильніший показник з часу їхнього випуску минулого року. Доларові облігації України принесли цього року 7,8% прибутку в цілому, регулярно входячи до числа найприбутковіших цінних паперів на ринках, що розвиваються, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

"Союзники США очікують, що адміністрація президента Дональда Трампа представить довгоочікуваний план щодо припинення війни росії з Україною на конференції в Німеччині наступного тижня", про що повідомило Bloomberg раніше. 

"Я думаю, що ринок продовжить залишатися позитивним аж до фактичної зустрічі Трампа і путіна", - сказав Тімоті Еш, старший стратег з суверенних інвестицій на ринках, що розвиваються, в RBC BlueBay Asset Management.

Як повідомляється, українські облігації минулого року принесли близько 60% прибутку, на тлі того, як керуючі фондами нарощували свої позиції, роблячи ставку на кроки, які прискорять припинення війни. Посланець Трампа, тим часом сказав, що не представлятиме план публічно в Мюнхені, оскільки це має зробити президент.

Життєздатний мир забезпечить "велике зростання", хоча все ще існує ризик поганої угоди, "де безпека не буде гарантована", що призведе до похмурих наслідків для України та Європи, додав Еш із Bluebay.

Держборг України сягає 87,9% очікуваного ВВП у 2024 році - Мінфін06.02.25, 12:55 • 25345 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами