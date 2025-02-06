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Держборг України сягає 87,9% очікуваного ВВП у 2024 році - Мінфін

Держборг України сягає 87,9% очікуваного ВВП у 2024 році - Мінфін

Київ • УНН

 • 25344 перегляди

Державний та гарантований борг України досяг 166,1 млрд доларів США. Середньозважена вартість боргу знизилась з 7,79% до 5,09%, а строковість зросла з 6,27 до 12,26 років.

Державний та гарантований борг України досяг 166,1 млрд доларів США. При цьому державний борг України сягає 87,9% до очікуваного ВВП у 2024 році. Про це повідомляє Міністерство фінансів, пише УНН.

Деталі

Державний та гарантований державою борг України на 31 грудня 2024 року становив 6,98 трлн грн, що еквівалентно 166,1 млрд доларів США. Зокрема, державний та гарантований зовнішній борг сягнув 5,05 трлн грн (72,3% загального боргу) або 120,1 млрд доларів США, тоді як внутрішній борг – 1,93 трлн грн (27,7%) або 46,0 млрд доларів США.

За попередніми розрахунками, державний борг України до очікуваного ВВП у 2024 році становить 87,9%

- повідомили у Мінфіні.

Протягом року сума державного та гарантованого боргу України збільшилася на 1,46 трлн грн (20,7 млрд доларів США), як вказано, "в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів".

Найбільшим джерелом бюджетного фінансування у 2024 році стала підтримка ЄС: борг за пільговими кредитами від Євросоюзу зріс на 600,5 млрд грн (11,1 млрд доларів США), причому виплати з обслуговування цього боргу будуть компенсовані країнами ЄС.

Спостерігається тенденція до збільшення строків державного боргу та зниження його вартості. Так, із 2022 року середньозважена вартість боргу знизилася в 1,5 раза (з 7,79% до 5,09%), а строковість подвоїлася – з 6,27 до 12,26 років.

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Щодо структури боргу: 58% припадає на пільгові позики від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних країн, 28% – на цінні папери внутрішнього ринку, 12% – на зовнішні облігації, а 2% – на позики від комерційних банків та фінансових установ.

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У 2024 році Міністерство фінансів провело 201 аукціон із розміщення ОВДП, залучивши 640 млрд грн на покриття бюджетного дефіциту. Рівень рефінансування ринкових ОВДП на 31 грудня 2024 року склав 167%, зокрема для гривневих облігацій – 200%, у доларах США – 115%, а в євро – 83%.

До держбюджету від ОВДП залучили до 30 млрд грн у січні: куди підуть гроші05.02.25, 15:51 • 25305 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
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