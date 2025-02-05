До держбюджету від ОВДП залучили до 30 млрд грн у січні: куди підуть гроші
Київ • УНН
У січні 2025 року Мінфін залучив 29,5 млрд грн від випуску державних облігацій. В обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн грн, найбільша частка у комерційних банків та НБУ.
У січні через випуск ОВДП до держбюджету залучили до 30 млрд грн. Кошти спрямовуються на пріоритетні потреби в умовах воєнного стану. Про це повідомили у Мінфіні у середу, пише УНН.
У січні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 29,5 млрд грн. Безпека і оборона є головним напрямом для спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП
Повідомляється, що середньозважена дохідність ОВДП номінованих у гривні у січні дорівнювала 14,89%.
Зазначається, що інвестиції в державні облігації разом із міжнародною фінансовою допомогою "продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни".
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Вказано, що на початок лютого в обігу перебувають ОВДП на понад 1,85 трлн гривень. Найбільша частка знаходиться у комерційних банків (47,4%) та НБУ (36,6%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб – 9,6% та 4,2% відповідно. Частка нерезидентів складає 1,1%, страхових компаній – 1,1%, а територіальних громад – 0,02%.
Обсяг інвестицій фізичних осіб за рік (31 січня 2025 року до 31 січня 2024 року) зріс на 25%, юридичних осіб – на 17%.
Водночас частка юридичних та фізичних осіб у загальному обсязі ОВДП збільшилась у порівнянні з минулим роком і складає на кінець січня 2025 року 9,6% та 4,2% відповідно (у січні 2024 року – 9,2% та 3,6% відповідно).
Загалом упродовж воєнного стану від розміщення ОВДП на аукціонах Мінфін, як вказано, залучив майже 1,5 трлн грн в еквіваленті.
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