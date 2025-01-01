Міжнародна допомога Україні у 2025 році: на що очікує влада

В умовах війни Україна залишається вкрай залежною від міжнародної фінансової допомоги. Очікується, що дефіцит державного бюджету буде покриватися саме за рахунок підтримки іноземних партнерів, пише УНН.

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У державному бюджеті на 2025 рік закладені державні зовнішні запозичення на рівні 1,658 трлн гривень (36,9 млрд доларів за курсом 45 грн/долар), внутрішні - 579 млрд гривень. При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 16% річних, для зовнішніх боргових інструментів - близько 5% річних.

Очікується, що МВФ надасть Україні 2,7 млрд доларів, Європейський Союз - 11,9 млрд доларів, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (тобто США) - 3,1 млрд доларів. Україна планує залучити від "інших кредиторів" 19,1 млрд доларів.

За прогнозами члена ради Національного банку України Василь Фурман у 2025 році Україна отримає близько 38 млрд доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Він також повідомив, що, за прогнозами НБУ, зростання української економіки у 2025 році становитиме 4,3%.

Крім того, за його словами, в Україні очікується зниження темпів інфляції. Аналогічний показник на зовнішнього фінансування на рівні 38 млрд дол. нещодавно висловив і керівник уряду Денис Шмигаль.

НБУ: міжнародна допомога та внутрішні ресурси мають допомогти покрити дефіцит Бюджету-2025 без емісії

Додамо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час нещодавньої пресконференції зауважила, що Європа надала Україні майже 130 мільярдів євро.

Ми забезпечили економічну та фінансову стабільність до кінця 2025 року. Це хороша новина. А за допомогою програми Ukraine Facility і нашої позики G7 ми навіть покриваємо більшу частину дефіциту фінансування України на 2025 рік. Це велике досягнення. А також це дозволить Україні мати більше фінансового простору для закупівлі вкрай необхідного військового обладнання