Міжнародна допомога Україні у 2025 році: на що очікує влада

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 122646 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 120539 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 124585 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 143650 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164633 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 144843 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 156052 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175330 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221537 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176649 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 146308 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 179322 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 162654 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 139786 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115189 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 122642 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115189 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232546 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229355 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 358737 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 35026 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51358 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 50854 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87362 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105432 перегляди
Актуальне
Міжнародна допомога Україні у 2025 році: на що очікує влада

Міжнародна допомога Україні у 2025 році: на що очікує влада

Київ • УНН

 • 98441 перегляди

Уряд планує покрити дефіцит бюджету-2025 за рахунок зовнішніх запозичень на 36,9 млрд доларів. ЄС, МВФ та США стануть основними донорами, а економіка України може зрости на 4,3%.

В умовах війни Україна залишається вкрай залежною від міжнародної фінансової допомоги. Очікується, що дефіцит державного бюджету буде покриватися саме за рахунок підтримки іноземних партнерів, пише УНН.

Деталі

У державному бюджеті на 2025 рік закладені державні зовнішні запозичення на рівні 1,658 трлн гривень (36,9 млрд доларів за курсом 45 грн/долар), внутрішні - 579 млрд гривень. При цьому, середньозважена ставка для внутрішніх боргових інструментів складає близько 16% річних, для зовнішніх боргових інструментів - близько 5% річних.

Очікується, що МВФ надасть Україні 2,7 млрд доларів, Європейський Союз - 11,9 млрд доларів, Міжнародний банк реконструкції та розвитку (тобто США) - 3,1 млрд доларів. Україна планує залучити від "інших кредиторів" 19,1 млрд доларів.

За прогнозами члена ради Національного банку України Василь Фурман у 2025 році Україна отримає близько 38 млрд доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Він також повідомив, що, за прогнозами НБУ, зростання української економіки у 2025 році становитиме 4,3%.

Крім того, за його словами, в Україні очікується зниження темпів інфляції. Аналогічний показник на зовнішнього фінансування на рівні 38 млрд дол. нещодавно висловив і керівник уряду Денис Шмигаль.

НБУ: міжнародна допомога та внутрішні ресурси мають допомогти покрити дефіцит Бюджету-2025 без емісії19.09.24, 15:15 • 15707 переглядiв

Додамо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час нещодавньої пресконференції зауважила, що Європа надала Україні майже 130 мільярдів євро.

Ми забезпечили економічну та фінансову стабільність до кінця 2025 року. Це хороша новина. А за допомогою програми Ukraine Facility і нашої позики G7 ми навіть покриваємо більшу частину дефіциту фінансування України на 2025 рік. Це велике досягнення. А також це дозволить Україні мати більше фінансового простору для закупівлі вкрай необхідного військового обладнання

- зазначила фон дер Ляєн.

Україна збільшила оборонні потужності у 6 разів - Шмигаль31.12.24, 13:58 • 23067 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ВійнаЕкономікаПолітика
svitovyi-bankСвітовий банк
natsionalnyi-bank-ukrainyНаціональний банк України
yevropeiska-komisiiaЄвропейська комісія
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
ursula-fon-der-liaienУрсула фон дер Ляєн
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

Звернутися з питань розміщення реклами