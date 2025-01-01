Международная помощь Украине в 2025 году: чего ожидает власть

В условиях войны Украина остается крайне зависимой от международной финансовой помощи. Ожидается, что дефицит государственного бюджета будет покрываться именно за счет поддержки иностранных партнеров, пишет УНН.

В государственном бюджете на 2025 год заложены государственные внешние заимствования на уровне 1,658 трлн гривен (36,9 млрд долларов по курсу 45 грн/доллар), внутренние - 579 млрд гривен При этом, средневзвешенная ставка для внутренних долговых инструментов составляет около 16% годовых, для внешних долговых инструментов - около 5% годовых.

Ожидается, что МВФ предоставит Украине 2,7 млрд долларов, Европейский Союз - 11,9 млрд долларов, Международный банк реконструкции и развития (то есть США) - 3,1 млрд долларов. Украина планирует привлечь от «других кредиторов» 19,1 млрд долларов.

По прогнозам члена совета Национального банка Украины Василий Фурман в 2025 году Украина получит около 38 млрд долларов внешней международной финансовой помощи. Он также сообщил, что, по прогнозам НБУ, рост украинской экономики в 2025 году составит 4,3%.

Кроме того, по его словам, в Украине ожидается снижение темпов инфляции. Аналогичный показатель на внешнее финансирование на уровне 38 млрд долл. недавно высказал и руководитель правительства Денис Шмыгаль.

НБУ: международная помощь и внутренние ресурсы должны помочь покрыть дефицит Бюджета-2025 без эмиссии

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время недавней пресс-конференции отметила, что Европа предоставила Украине почти 130 миллиардов евро.

Мы обеспечили экономическую и финансовую стабильность до конца 2025 года. Это хорошая новость. А с помощью программы Ukraine Facility и нашего займа G7 мы даже покрываем большую часть дефицита финансирования Украины на 2025 год. Это большое достижение. А также это позволит Украине иметь больше финансового пространства для закупки крайне необходимого военного оборудования